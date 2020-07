Fotballryktene: – Forbereder nytt storbud på Sancho

Det kan ligge an til å bli en hektisk overgangssommer på Old Trafford. Her er tirsdagens fotballrykter!

Manchester United har lagt inn et åpningsbud på Borussia Dortmunds Jadon Sancho, men det skal allerede ha blitt avvist. Det hevder Bild. Det er ventet at United kommer med et nytt bud innen kort tid. Tyskerne ønsker seg omlag 1.3 millioner kroner for Sancho. Lynvingen har lenge vært koblet til Solskjærs klubb. Dersom det ikke skulle bli noe av den overgangen, kan Ousmane Dembele også være en mulig forsterkning. Det skriver Times.

En annen som kan være på vei til Old Trafford er Jack Grealish. 24-åringen klarte å holde klubben i sitt hjerte oppe i Premier League, men nå kan det tyde på at Aston Villa mister sin største stjerne. Det melder Independent.

Den tidligere storscoreren Michael Owen tror også at Grealish selv er svært lysten på en overgang til Manchester United. Overfor Premier League Productions hevder Owen å ha blitt fortalt at Grealish er innstilt på å bli en del av Solskjærs mannskap.

Den notoriske målscoreren Edinson Cavani har vært koblet til Leeds, men det ser mørkt ut for den overgangen nå. Nå melder flere portugisiske medier at angriperen er på vei til Benfica.

Arsenal er lysten på forsterkninger foran kommende sesong, og Thomas Partey står høyt på ønskelisten. Men nå hevder Guardian at London-klubbens andre bud er blitt avvist av Atlético Madrid. 27-åringen skal ha en utkjøpsklausul på omlag 550 millioner kroner.

Bournemouth-sjef Eddie Howe går en uviss fremtid i møte etter at klubbens hans rykket ned fra Premier League. Nå melder Daily Mail at en avgjørelse rundt hans fremtid vil bli klar i løpet av denne uken.

En annen som går en svært usikker fremtid i møte er Kepa Arrizabalaga. Chelsea-keeperen har hatt en svært rufsete sesong, og Sky Sports hevder at Frank Lampard ønsker seg en ny sisteskanse. De tre heteste kandidatene skal være Jan Oblak (Atlético Madrid), Andre Onana (Ajax) og Nick Pope (Burnley). Kepa ble som kjent verdens dyreste keeper da Chelsea hentet ham for 760 millioner kroner fra Athletic Bilbao i 2018. Nå skal London-klubben ha satt en prislapp på minst 590 milloner kroner for 25-åringen.