Bloggeren ble mor for andre gang

Bakeblogger Ida Gran-Jansen (32) og kjæresten Erik Lyssand har blitt foreldre igjen til en liten gutt. Nyheten ble annonsert av paret selv på mandag, via deres private Instagramprofiler.

«Velkommen til verden lille skatt 24. juli 2020. Pappaen din har skrevet noen kloke ord til deg,» skrev Gran-Jansen på sin Instagram.

Lyssand delte følgende tekst under samme bilde, på sin Instagram:

«Velkommen. Håper du og broren din vokser opp i en verden: Der sykepleiere, jordmødre, pleiere og alle andre som passer på oss, tjener masse. Der gode kvinner (og menn) er verdensledere. Der vi lurer på hva vi kan gjøre for andre, ikke hva andre kan gjøre for oss. Der vi tar vare på jorden, dyrene og alle menneskene som lever her. Og nei, vet ikke om du er etnisk norsk eller ikke. Men lover å gjøre mitt for at de som setter mennesker i bås, blir stilt til ansvar. Ps. Morra di er ei legende».

Paret har fra før sønnen Max, som ble født i 2019.

Gran-Jansen ble først kjent gjennom bakekonkurransen «Hele Norge baker» i 2013. Senere har hun startet en privat blogg, gitt ut to kokebøker og deltatt i TV-programmer som «Skal vi danse» og «Farmen kjendis».