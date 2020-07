Krever regulering: – Fortauene har blitt hinderløyper og det ser ikke ut

Til tross for at flere aktører trygler om regulering, sier Samferdselsdepartementet at de nye kjørereglene for elsparkesykler trolig ikke vil være på plass før neste sesong.

– Dette er ikke en sykkel. Dette er en motorisert kjøretøy som kan bevege seg veldig fort. Hele seks meter i sekundet, sier Stein Leikanger mens han lemper enda en sparkesykkel fra fortauet og ned i veibanen.

Han har startet Facebook-gruppen «La oss ta fortauene tilbake!» og har brukt de to siste ukene på å rydde fortauene i Oslos gater.

– Dette er en bevisst provokasjon. Det er tydelig at politikere, bilister og syklister ikke har fått med med seg hva som skjer på fortauene våre. De har blitt hinderløyper og det ser ikke ut enkelte steder, sier han.

Hvis du bor i en av Norges største byer har du også garantert lagt merke til dem. Bare i Oslo regner man med at det er flere enn 10 000 elsparkesykler, men ingen har oversikt over hvor mange som faktisk er satt ut.

Nå har det kommet enda en utenlandsk aktør på markedet, som blir den sjette aktøren i byen, meldte Aftenposten mandag. Selskapet Wind er igang med å sette ut ytterligere 2000 sykler.

Flere av aktørene ber også om regulering. Trolig vil ikke det være på plass før neste sesong, svarer Samferdselsdepartementet.

PROTEST: Stein Leikanger protesterer mot at elsparkesyklene kan parkeres overalt i byen. Nå tar han saken i egne hender. Foto: TV 2

Alvorlige skader

Facebook-gruppa «La oss ta fortauene tilbake!» har tirsdag morgen cirka 5200 medlemmer. De har som mål å flytte sparkesyklene ut i veien for å rydde plass til gående.

– Vi har bilder som har blitt lagt ut i gruppa, som man skulle tro var arrangerte. Det ser forferdelig ut og det går ikke an å komme frem. Hvorfor skal vi leve med det? Fortauene må være fremkommelige, sier Leikanger.

PROTESTERER: Stein Leikanger har startet Facebook-gruppa. Foto: TV 2

Som et mer langsiktig mål ønsker protestgruppa å få gjennom lovendringer slik at fortauene blir trygge for gående igjen.

– Hvis du er svaksynt og skal over veien kan du snuble over denne, sier han mens han peker på en sparkesykkel som står parkert rett foran et fotgjengerfeltet i Bogstadveien.

– En i blindeforbundet har blitt påkjørt flere ganger og har snublet over så mange at hun hadde mistet tellingen. Det kan oppstå alvorlige skader, og sånn kan vi ikke ha det, sier Leikanger.

REGLER: Markedssjef i Tier, Lars Christian Grøndem-Olsen, ønsker også regulering av de elektriske sparkesyklene. Foto: TV 2

Ønsker regulering

Flere aktører har også tatt til ordet for at elsparkesyklene trenger strengere regulering.

– Oslo skal være en by for alle. Slik situasjonen er nå så er den ikke optimal, så det ønsker vi å gjøre noe med, sier Lars Christian Grødem-Olsen, som er markedssjef i Tier.

Han mener at både aktørene og transportmyndighetene har ansvar for at det skjer en endring.

– Vi må jobbe sammen for å skape gode løsninger og trygge rammer for ferdsel, sier Grødem-Olsen.

Tier mener at det bør tilrettelegges for egne parkeringsplasser for elsparkesyklene og at det bør bli flere sykkelveier.

OVERSVØMT: Leikanger reagerer på at fortauer og gågater er oversvømt av syklene. Foto: «La oss ta fortauene tilbake!» / Facebook

– Samtidig utdanner vi brukerne våre i appen ved at vi informerer om hvordan de skal parkere og hvordan de skal ferdes trygt. Vi er for eksempel klare på at brukerne ikke skal være beruset, sier markedssjefen.

Frem til reglene er på plass, mener han at alle som bruker de elektriske sparkesyklene også må ta ansvar for at byen er trygg å ferdes i.

– Vi kan fortelle hvordan vi ønsker at brukerne vil kjøre, men til syvende og sist må folk selv ta ansvaret for å kjøre trygt, sier han.

I oppstartfasen

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har tidligere uttalt til TV 2 at han ønsker å stramme inn regelverket for elsparkesykler.

– Jeg tror elsparkesyklene er kommet for å bli, og da må vi sikre at vi får en bedre regulering av det. Jeg er villig til å gå i gang med et arbeid for å se hvordan vi kan få det til, men vi trenger et samarbeid med de som er aktører, sa Hareide.

STARTET: Statsekretær i Samferdselsdepartemetet, Ingelin Noresjø (KrF), sier arbeidet med å regulere bruken av elsparkesykler er i oppstartfasen. Foto: Torstein Wold / TV 2

Til tross for at flere av aktørene har sagt seg villig til å samarbeide, står saken fortsatt på stedet hvil.

– Hva er det som tar så lang tid?

– Vi ønsker å stramme inn regelverket fordi vi ser at det ikke er tilstrekkelig regulert sånn som det er nå. Elsparkesyklene er regulert som sykler, så det betyr at brukerne må ta hensyn til folk på fortauet når de ferdes i trafikken. I tillegg er særlig parkeringsproblemet er en utfordring, så det må vi se nøye på. Arbeidet er i en oppstartfase, sier statsekretær i Samferdselsdepartemetet, Ingelin Noresjø (KrF).

Ikke før neste sesong

Samferdselsdepartementet har ikke en intensjon å begrense antall kommersielle aktører, men i stedet å begrense bruken av syklene.

– Vi ønsker å regulere bruken av syklene og at de som bruker dem får et ansvar i forhold til parkering, slik at de ikke er til hinder. Så må se på hvordan det skal håndheves og hvilke sanksjoner det skal få om man ikke følger reglene, sier Noresjø.

Ifølge tall fra Oslo skadelegevakt skadet 815 personer seg i elsparkesykkel-ulykker på et år fra april 2019 til april 2020. I mai og juni i år skadet henholdsvis 83 og 179 seg, noe som nesten er en dobling fra i fjor, viser de nyeste tallene.

– Det kan være gøy å kjøre sparkesykkel hjem fra byen, men tallene viser at alt for mange skader seg. Vi ønsker sikker bruk og derfor må reglene strammes inn, sier statssekretæren.

Trolig vil ikke reguleringen være på plass før neste sesong.

– Det vil ta tid å gå gjennom regelverket, men til neste sesong så vil en regulering være på plass. I mellomtiden så er byene, aktørene og brukerne selv nødt til å ta et stort ansvar, så man ikke utgjør en fare for seg selv eller andre, sier Noresjø.

INNTIL: Elsparkesyklene settes tett inntil fortauet for at det ikke skal skape problemer for andre trafikanter. Foto: TV 2

Vil vekke folk

For Stein Leikanger, som leder protestgruppe på Facebook, kan ikke reguleringen komme fort nok.

– Det var faktisk en i gruppa som foreslo at vi skulle begynne å flytte syklene midt på natta. De lager jo lyd når man flytter dem, så da våkner folk og skjønner hva vi holder på med, sier han.

– Kan det ikke være farlig for andre trafikanter at dere flytter syklene ned i veibanen?

– Vi sørger for at vi setter dem så tett inn til fortauet som mulig. I tillegg har vi sendt ut en pressemelding for å advare syklister mens protesten pågår, sier Leikanger.

Han kommer også med et tips til andre som vil delta i protestaksjonen.

– Bare pass på at du ikke slår ståbrettet inn i ankelen, så får man faktisk litt teknikk etter hvert, sier han.