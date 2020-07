Stjernen fikk kjeft etter Insta-video - nå legger han seg flat

Lewis Hamilton ble anklaget for å være vaksinemotstander etter å ha delt en video på sin Instagram-story. Nå forklarer Formel 1-stjernen at det hele var en glipp.

Videoen inneholdt klipp av Bill Gates som ble intervjuet av amerikansk tv i forbindelse med utviklingen av korona-vaksine. I videoen svarer Microsoft-grunnleggeren på påstander om bivirkninger, og han avkrefter også konspirasjonsteoriene om at vaksinene er en måte å «microchippe» og overvåke folk på.

Under videoens beskrivelse sto teksten: «Jeg husker da jeg fortalte min første løgn.»

Dermed kunne det tolkes som at Hamilton både var vaksinemotstander og anklaget Gates for løgn.

Senere kom Formel 1-stjernen med en forklaring:

– Jeg har sett noen kommentarer om min tidligere post om koronavirus-vaksine, og jeg vil klargjøre mine tanker om det, ettersom jeg har forstått at det kanskje er blitt misforstått.

– Jeg hadde ikke sett beskrivelsen som hørte til videoen, så det er ene og alene min feil og jeg har stor respekt for veldedighetsarbeidet Bill Gates gjør. Jeg vil også være klar på at jeg ikke er imot en vaksine og har ingen tvil om at vil bli viktig i kampen mot viruset, og jeg håper det vil hjelpe å redde liv.

– Etter å ha sett videoen følte jeg at den viste at det fortsatt er mye som er uvisst med bivirkningene og hvordan det skal bli finansiert. Jeg treffer kanskje ikke alltid med innleggene mine. Jeg er bare et menneske, men jeg lærer på veien. Sender dere positivitet, skriver Hamilton.

Ifølge BBC lå videoen ute på Hamiltons profil i 13 timer før den ble slettet.

Gates har etter korona-pandemien måttet tåle grunnløse påstander og konspirasjonsteorier om at han og konen Melinda skapte viruset for å tjene penger på vaksiner. Påstandene er blitt avfeiet som løgn etter å ha blitt faktasjekket av flere anerkjente mediebedrifter som BBC og Washington Post.