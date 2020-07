Meteorologen med gode nyheter til værsyke nordmenn

De våteste dagene er forbi, sier Isak Slettebø.

Han er vakthavende meteorolog ved StormGeo, og forteller at Sør-Norge ser ut til å få et etterlengtet værskifte.

Juli har ikke akkurat vært noe å skryte av, særlig for Sør-Norge. Mens i Nord-Norge har man den siste uken hatt grader over 20 grader og masse sol.

– De neste dagene blir det lettere vær, spesielt østafjells. Det ligger et forbigående lavtrykk som skal passere det neste døgnet, sier han, men kommer med en advarsel:

– Onsdag kan også by på en del byger.

På Vestlandet og i Trøndelag vil regnet henge igjen litt lenger, skal vi tro Slettebø.

– Her vil man få nordvestlig vind. Det betyr pålandsvind og enkelte byger, de de kraftigste bygene gir seg første halvdel av onsdag, sier han.

Usikre utsikter

Inn mot helgen ser det ut til å bli mye bedre. Så bra at man kan nyte en utepils eller to.

– På fredag ser det mye bedre ut i Sør-Norge, men utsiktene for helgeværet er ikke nødvendigvis så lovende, ikke på Vestlandet iallfall. Temperaturene holder til å ta en utepils, men man må være forberedt på litt nedbør, er den nedslående beskjeden fra meteorologen.

Selv om man leker venteleken med værgudene, så vil uansett temperaturene stige utover uken.

I starten av denne uken har temperaturene ligget bare litt over 15 mange steder i Sør-Norge, men de er på vei opp, melder Slettebø, og vil utover uken bikke 20 og kanskje 25 grader.

Nord er best

Mens man i Sør-Norge har hatt en svakere periode med dårlig vær, har nordlendingene virkelig fått kjent på sommervarmen den siste uken, i noe som likner en hetebølge. Med temperaturer på godt over 20 steder jevnt over hele landsdelen, har nordlendingene for en gangs skyld vært værvinnere.

– Nord er best, sier han til TV 2.

Men de skal ikke juble så alt for høyt.

– I nord har det vært høye temperaturer lenge nå. Etterhvert vil de synke betraktelig, sier han og forklarer:

– Det ser ut som at et høytrykk øst i Barentshavet vil bevege seg mot Svalbard, og dermed vil kjølige luftmasser fra Barentshavet sende temperaturene ned mot normalen eller til og med under. Det er for tidlig å si om dette gjelder hele Nord-Norge, og hvor lenge det vil vare, men Finnmark er uansett først ut.