Tre år lang kamp er over – her fjernes solcellene til Fergus

STAVANGER (TV 2): Kommunen har truet Fergus Tait (52) med stive dagbøter dersom han ikke fjerner solcellene på taket sitt. Tirsdag måtte skotten se på at panelene ble demontert.

– Det er trist. Jeg har visst at denne dagen skulle komme, men jeg kan bare ikke tro det, sier Fergus Tait, i det montørene løsner den første platen fra hustaket hans på Eiganes i Stavanger.

TV 2 har ved flere anledninger fortalt om skotten og hans kontroversielle solcellepaneler.

52-åringen bor innenfor den verneverdige trehusbyen i Stavanger og da han ikke søkte om lov til å sette opp panelene tilbake i 2017, fikk han beskjed om å ta dem ned igjen.

Ifølge kommunen passer ikke solcellene inn i boligområdets karakter.

Saken ble klaget inn til Fylkesmannen som opprettholdt kommunens avslag. I mai fikk Tait beskjed om at hvis han ikke fjerner panelene før 1. august, venter tvangsmulkt på 1000 kroner per dag.

SKUFFET: Fergus Tait tvinges til å fjerne solcellepanelene på taket. Ifølge kommunen er de i strid med vernebestemmelsene som gjelder for boligområdet. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Håpet på utsettelse

Flere har engasjert seg i saken.

Tidligere MDG-politiker i kommunen, Torfinn Ingeborgrud, er blant dem som har revet seg i håret av at kommunen ikke har lagt til rette for at det skal være enkelt å montere solcellepaneler i byen.

– Han burde heller få en takk fra kommunen, for vi trenger å kutte utslipp, og her i oljebyen har vi en tung jobb å gjøre, sa han til TV 2 i fjor.

Tirsdag var han på plass i boligen til Tait for å overvære nedmonteringen av solcellepanelene.

– Her har Stavanger kommet inn i en blindgate. Vi har nesten ikke fornybar energi i kommunen og sier nå nei til én av de typene som ikke skaper konflikt. Det gamle stempelet om oljebyen, det blir nå hengende ved, sier han til TV 2.

ENGASJERT: Tidligere MDG-politiker Torfinn Ingeborgrud har engasjert seg i saken. Han karakteriserer kommunens behandling av saken som «uheldig». Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Ingeborgrud har oppfordret ordføreren til å benytte seg av sin sommerfullmakt, slik at Tait kunne fått en utsettelse frem til politikerne hadde fått en sak på sitt bord.

– Vi kan komme til å oppleve at de nå blir tatt ned og at de i oktober eller november kanskje kan bli satt opp igjen. Det virker helt meningsløst, sier han.

– Alle må følge reglene

Noen utsettelse ble ikke aktuelt. Ifølge Stavanger Aftenblad, som var først ute med å omtale saken i fjor, skrev nylig fungerende ordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp) at lokalpolitikerne vil få en sak til behandling i løpet av høsten.

«Det er ikke sikkert at det oppsatte solcellepanelet vil bli godkjent etter nytt regelverk heller. Det kan vi ikke forskuttere.

Inntil videre må alle forholde seg til det regelverket som gjelder.

Jeg vil forholde meg til de beslutninger som er tatt i denne saken ved tidligere behandlinger, og er ikke innstilt på å bruke noen ordførerfullmakt her for å utsette tvangsmulkt.», skriver hun i sitt svar til Ingeborgrud, ifølge avisen.

– Må utarbeide en tydelig rettleder

Ordføreren i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap), hadde ikke anledning til å treffe TV 2 for et intervju på tirsdag.

I en SMS minner hun om at Tait har søkt om dispensasjon fra retningslinjene for trehusbyen, fått avslag på søknaden, og også fra Fylkesmannen etter klage på kommunens avgjørelse.

– Regelverket, og ikke minst hvordan vi folkevalgte håndterer det, må være likt for alle innbyggere. Det som må skje nå er at det må utarbeides en mer tydelig rettleder for trehusbyen, hvor også solenergi ivaretas. Dette arbeidet er i gang, skriver hun i samme SMS.

Ordføreren opplyser også om at kommunen i mellomtiden har satt av midler for å bedre informasjonen til lokale huseiere, slik at de før de går til investering i gode energitiltak, kjenner regelverket og hvordan man søker om tillatelse.

VERNEVERDIG: Ifølge kommunen klassifiseres solcellepanelene som taktekking. Dermed strider de mot reglene for vern av Europas største trehusbebyggelse. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Har ikke tapt krigen

1000 kroner dagen er langt mer enn skotten er villig til å betale for å stå på det han mener er hans lille bidrag til morgendagen.

Tirsdag ettermiddag var panelene nede. En tre år lang kamp er over.

Han håper denne saken baner vei for at det skal bli lettere å få på plass fornybar energi i private hjem.

– Alle sørvendte tak i Stavanger og i Norge har potensiale til å generere energi, sier han og fortsetter:

– Det er en svak avgjørelse og dette har ikke vært noe særlig. Vi har kanskje tapt denne kampen, men vi har ikke tapt krigen. Dette er fremtiden, sier Tait.