To bryggehus nedbrent i Fosen

Politiet i Trøndelag fikk inn melding om en brann på en brygge i Fosen tirsdag ettermiddag.



Klokken 16.10 informerte nødetatene at brannen var under kontroll.



– Det viste seg at det var brann i et bryggehus, og det er mye røyk i området. Det er også fare for at det er propan og sveisegass i brygget, sa operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Svein Åkervik kort tid etter brannen.

Klokken 15.20 sa politiet til TV 2 at enda et hus på bryggen brant.

– Det brant først i et hus som nå er brent ned, men det har spredt seg til enda et hus hvor det fortsatt brenner kraftig, sa Svein Åkervik, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Evakuert fabrikk

På grunn av røyk og fare for spredning har de evakuert en fabrikk i nærheten.

Der hvor det brenner så ligger flere brygger tett i tett, samt båter.

– Det er en fare for spredning til andre hus, og derfor har vi laget en sikkerhetssone rundt brannen, sa politiet tidligere på dagen.

Politiet sa at brannvesenet for øyeblikket har kontroll på brannen.

– Men det kan selvsagt utvikle seg. Brannvesenet jobber med å få kontroll på brannen nå. Foreløpig har de kontroll på at et tredje hus ikke skal bli påtent, sier operasjonslederen.

De har opprettet en sikkerhetssone på 100 meter. Oseid sier de kan måtte øke den til 300 meter, dersom brannen sprer seg til en annen brygge.

Flytrafikken stengt

Politiet har kontaktet hovedflystasjonen på Ørland som har fått i oppgave å stoppe trafikken mot området.

– Det er mye røyk i området, så vi har bedt dem bistå slik at ingen kjører seg fast i røyken.