Var ute på patrulje – ble med på fødsel

#Oslo Vøyenbrua. En av patruljene våres kom over en bil hvor en fødsel var godt i gang. Ambulanse ble tilkalt, men vi rakk og få to nybakte jordfedre i Oslo PD. Alt står bra til med mor, far og barnet. De blir nå trygt ivaretatt i ambulansen. Vi gratulerer de nybakte foreldrene!