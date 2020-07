Sandnes Ulf byttet for mange ganger: – Forventer at det får konsekvenser

Sandnes Ulf byttet ved fire anledninger under spillets gang i mandagens kamp i Obos-ligaen. Det er i mot regelverket, og nå har Ull/Kisa levert inn protest til NFF.

Sandnes Ulf 2-1 Ull/Kisa

Sandnes Ulf tok en sen seier mot Ull/Kisa i mandagens Obos-liga-kamp. Der oppsto det en kontroversiell situasjon seks minutter på overtid, da hjemmelaget stoppet spillet for fjerde gang for å foreta et bytte.

Det strider mot regelverket.

Stavanger Aftenblad omtalte saken først.

Daglig leder i Ull/Kisa, Andreas Aalbu, sier til TV 2 at han forventer en reaksjon fra NFF:

– Vi legger inn protest fordi Sandnes Ulf bytter ved fire stopp i spillet. Jeg forventer at det får konsekvenser. Hvis ikke blir det for dumt. Om ikke det blir konsekvenser, så er det feil.

– Da kan det få ringvirkninger og da kan jo vi glemme reglene også mot HamKam om vi skulle ha behov for en ekstra midtstopper på slutten, sier han, men påpeker at klubben ikke skal bryte reglene.

Aalbu legger til at han ikke tror Sandnes Ulf brøt reglene bevisst, men mener klubben og dommerteamet burde visst om reglene.

Daglig leder for Sandnes Ulf Toppfotball, Tom Rune Espedal, sier dette om protesten:

– Det er uklart hvem som har ansvar for dette, sier Espedal til Aftenbladet.

Til info: Vi kommer til å levere protest i etterkant av kampen mot Sandnes Ulf. — Ull/Kisa Fotball (@UllKisaFotball) July 27, 2020

NFF vil ikke kommentere saken

Jørn Thomas Smedsrud, fagkonsulent i dommerseksjonen i NFF, forklarer byttereglene slik:

– Man kan bytter tre ganger under spill i tillegg til pause. Altså kan man totalt bytte ved fire tilfeller, og tre ganger under spillets gang, sier han til TV 2.

Etter å ha blitt forklart situasjonen i Sandnes, sier Emil Waters, juridisk rådgiver i Seksjon juridisk i NFF følgende:

– Vi må få oversikt etter hva som er rapportert inn, sier Waters.

På spørsmål fra TV 2 om hvem som har ansvaret for regelbruddet, klubb eller dommerteam, vil ikke NFF kommentere saken mandag kveld. Det vil de heller ikke gjøre om hva konsekvensene kan bli for regelbruddet.