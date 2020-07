Ferguson vekket av Klopp midt på natten – overrakte gjev pris til Liverpool-manageren

Jürgen Klopp er av den engelske trenerforeningen stemt frem til årets manager etter å ha vunnet Premier League med Liverpool denne sesongen.

Det er Liverpools første ligamesterskap på 30 år. Det ble feiret på Anfield uten tilskuere, men med troféheving på The Kop forrige uke.

Allerede sju kamper før slutt var imidlertid ligatittelen sikret for de røde.

– Jürgen, fantastisk. Jeg har snakket om Leeds i 16 år i lavere divisjoner. Liverpool, 30 år uten å vinne tittelen ... Utrolig, det var fullt fortjent, sier tidligere Manchester United-manager Sir Alex Ferguson i den digitale overrekkelsen av «The Sir Alex Ferguson trophy», vist på Sky Sports.

TILGIR KLOPP: Sir Alex Ferguson. Foto: Jack Taylor / AFP

– Personligheten din har gått tvers gjennom hele klubben. Jeg synes det var en fantastisk forestilling. Jeg skal tilgi deg for at du vekket meg halv fire på natten for å fortelle at du vant ligaen, fortsetter skotten.

Sheffield United-manager Chris Wilder ble nummer to i kåringen.

Klopp dediserer trofeet til sitt støtteapparat sitt.

– Jeg er veldig glad for å få dette trofeet. Jeg har sett på hvem som har vunnet det før, og det er noen store Liverpool-navn der, sier Klopp og lister opp blant andre Bill Shankly og Bob Paisley .

– Så ser jeg på navnet på trofeet, Sir Alex Ferguson. Jeg vet at det ikke er 100 prosent passende av en Liverpool-manager å si dette, men jeg beundrer, for ikke å si elsker ham. Han var den første britiske manageren jeg møtte, jeg hadde frokost med ham og vi klikket bra fra start. For meg var det å møte paven. Jeg trodde aldri at jeg skulle dette trofeet da jeg møtte ham da, med navnet hans på, sier Klopp.

BREAKING: Jürgen Klopp has won the Sir Alex Ferguson Trophy for the LMA Manager of the Year at the LMA Awards 🏆 pic.twitter.com/1486eW7a7a — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 27, 2020

Klopp har tidligere denne sesongen triumfert i Supercupen og VM for klubblag etter at klubben vant Champions League forrige sesong.