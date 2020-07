Slik forklarer Carlsen Fantasy-finalen: – Det ble ikke i nærheten

Magnus Carlsen (29) satset og gikk for seier i FPL, men sviktet i siste runde.

Det var stor spenning knyttet til siste runde i Premier League. Hvem som skulle inn i Champions League og hvem som skulle rykke ned skulle bli avgjort.

Det skulle også Fantasy Premier League, der Magnus Carlsen lå som nummer fem, kun tolv poeng bak verdenslederen, før siste runde.

I Legends of Chess har Carlsen vunnet samltige kamper, men i Fantasy gikk det ikke nordmannens vei. 29-åringens lag falt ned til 11. plass totalt, etter at rundens kaptein, Mohamed Salah, startet på benken for Liverpool i kampen mot Newcastle.

– Det var litt synd. Det ble ikke i nærheten. Det ble liksom en non-starter (kaptein med Mohamed Salah journ.anm).

– Totalplasseringen er jo bra, men det har vært en morsom sesong, og det er det viktigste, sier Carlsen om 11. plassen i spillet med over 7,6 millioner spillere.

Med kun 40 poeng i siste runde falt også verdenseneren i sjakk ned til andreplass i Norge med 2.515 poeng totalt. Sivert Gjertsås ble beste nordmann, ti poeng foran Carlsen.

Aleksandar Antonov vant Fantasy Premier League med 2.575 poeng, 60 poeng foran 29-åringen fra Tønsberg.