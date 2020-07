Nytt sjokktap for Lillestrøm

Åsane - Lillestrøm 3-1

Lillestrøm står med tre kamper uten seier og to strake tap i Obos-ligaen.

Mandag kveld gikk LSK på et pinlig 1-3-tap for Åsane, til tross for at de fikk en drømmestart da Torbjørn Kallevåg curlet inn 1-0 etter ett minutt.

Åtte minutter inn i andre omgang kom utligningen fra hjemmelaget da Kristoffer Larsen sendte av gårde et skudd fra om lag tjue meter. Mads Hedenstad Christiansen hadde dårlig sikt, mens Lillestrøm-målvakten gjorde en svært dårlig jobb med å holde ballen ute.

Etter 74 minutters spill var kampen snudd da et innlegg havnet på bakerste stolpe hos Håkon Lorentzen, som headet via Aleksander Melgalvis til 2-1.

På overtid kontret innbytter Didrik Bjørnstad Fredriksen inn 3-1 for Åsane.

Etter uavgjort mot Sandnes Ulf (1-1) har Lillestrøm nå tapt for de to nyopprykkede lagene Stjørdals/Blink (0-1) og Åsane (1-3).

De svake resultatene betyr at Lillestrøm ligger på åttendeplass med kun sju poeng på de fem første kampene i Obos-ligaen.

Tromsø topper tabellen med fem strake seirer. Mandag slo tromsøværingene Øygarden 1-0 hjemme på Alfheim.

Neste kamp for Lillestrøm er borte mot Jerv fredag kveld.