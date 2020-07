Bilder av fulle busser og køer utenfor utesteder kan tyde på at nordmenn nå senker skuldrene etter virusvåren. – Pandemien er ikke over, understreker medisinsk fagsjef i Bergen.

– Jeg har håndsprit i veska og prøver å bruke det så ofte jeg kan. Jeg synes det er viktig å vaske hendene når jeg har vært på toget eller bussen, sier Fllanza Novolani da TV 2 prater med henne på folksomme Karl Johan.

– Tror du folk har blitt sløvere i forhold til hvordan de oppførte seg i april?

– Det har de. Du ser jo hvordan ting er nå. Det er veldig mange her, før holdt alle seg hjemme. Så fort det blir fint vær så gir folk blaffen i reglene, sier Fllanza videre.

Medisinsk fagsjef i Bergen kommune, Trond Egil Hansen, mener at den holdningsendringen er bekymringsverdig.

– Vi er fortsatt i en pandemi. Det er ikke over. Om vi får store smittetall igjen, og særlig om smitten igjen kommer inn på sykehjemmene, så vil vi oppleve en ny bølge. Ikke bare med smittespredning, men også med dødsfall.

Kritisk

De siste ukene har TV 2 gjentatte ganger skrevet om tilfeller hvor det kan ha sett ut som at smittevernreglene har blitt glemt. Hansen sier at han kan forstå at flere har endret synet på smittefaren.

– Det er nok på grunn av en oppfatning om at smittespredningen er over. Det er feil.

Han oppfordrer om å ha følge avstandsreglene, ha god håndhygiene og å selv ta initiativ til å teste seg for sykdommen, dersom man har symptomer som kan tyde på at man er smittet.

KRITISK: Hansen er negativ til den tilsynelatende endrede holdningen til viruset. Foto: TV 2

– Å bruke håndsprit er et enkelt tiltak, jeg kan ikke forstå at folk slurver med det. Jeg kan derimot forstå at folk ikke vil vente på neste buss. Men om det er nødvendig, så bør man absolutt gjøre det.

TV 2 har tidligere også skrevet om at det spesielt har blitt begått brudd på smittevernreglene ved utesteder.

I Oslo har åtte serveringssteder måttet stenge som følge av brudd på smittevernreglene. Siden skjenkeforbundet ble opphevet i starten av mai har kommunen også registrert 290 brudd på avstandsreglene ved utesteder i byen.

– Jeg tror det kan være greit å også oppfordre til et moderat alkoholforbruk. Det er særlig under påvirkning av alkohol at folk gir blaffen i smittevernsreglene, legger Hansen til.

Håndsprit

Simen Gederås og Vegard Fjerdingen tok også turen ut på Karl Johan, på torsdag. De hadde ikke med seg håndsprit.

DISPENSER: Simen Gederås og Vegard Fjerdingen tror folks holdninger til viruset kan ha endret seg. Foto: TV 2

– Men det står jo ganske mange dispensere rundt omkring, så jeg synes egentlig at samfunnet har tatt den delen av ansvaret, sier Vegard.

Kompisen Simen erkjenner imidlertid at han har fått et noe mer avslappet forhold til smittevernreglene.

– Vi er ihvertfall flinke med håndspriten, én-metersregelen er det kanskje verre med.

– Folk går veldig tett, og det så kanskje ikke ut som dette for to måneder siden, sier Vegard idet han ser rundt seg på Karl Johan.

Avstand

Jion Dionesa er enig med Simen og Vegard i at det kan se ut som at folkets holdninger til smitteregelverket har endret seg.

FLINK: Jion Dionesa. Foto: TV 2

– Ærlig talt, så virker det som at mange er veldig avslappet nå i forhold til hvordan situasjonen var mars og april. Det er bekymringsverdig, særlig for oss som jobber i helsevesenet, sier Jion.

Han mener selv at han er flink til å følge smittevernreglene.

– Ja, det kan jeg nok si. Jeg er nøye når jeg vasker hendene, og så holder jeg god avstand til folk. Samtidig så prøver jeg å unngå å gå ut med mindre jeg må det.

– Synes du at folk er flinke til å huske på én-metersregelen?

– Når jeg ser rundt meg her nå så blir det vanskelig å svare «ja »på det, svarer Jion.