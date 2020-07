Serie A-sesongen går mot slutten. For tiende året på rad blir det uten ligatittel til Inter. Ikke siden José Mourinho satt i sjefsstolen på Guiseppe Meazza har Nerrazzuri blitt ligamester i støvellandet.

Etter flere managerbytter har klubben blitt ledet av Antonio Conte denne sesongen. TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg oppsummerer Contes første sesong i storklubben slik:

– En sesong som er typisk sånn Inter har vært de siste årene. De klarer på utrolig vis å sparke bein på seg selv. Jeg trodde Contes Inter skulle ta opp kampen med Juventus denne sesongen.

– De hadde så mange spillere som hadde underprestert, og om det er en som klarer å få skikk på så mye talent, så er det Antonio Conte. Det så lenge ut som at det skulle lykkes også, for de la ordentlig press på Juventus i starten, før de falt litt mer sammen etterhvert.

Kan bli like gode som trippellaget

Finstad Berg sier tapte poeng mot andre topplag er blitt avgjørende for at Inter ikke hang med Juventus i innspurten denne sesongen.

Skulle Inter derimot slå topplagene Napoli og Atalanta i de to siste rundene, vil Contes menn ende opp med samme poengsum som da Milano-klubben tok trippelen med ligatittel, og triumfer i hjemlig cup og Champions League i 2010.

– Det sier mye om konkurransen rundt omkring i Serie A, sier TV 2s fotballekspert og legger til:

TRIPPELEN: José Mourinho ledet Inter til Serie A-, Coppa Italia og Champions League-tittel i 2010. Foto: Odd Andersen

– Klart, sesongen er rar uansett. Lagene har taklet pausen veldig ulikt. Atalanta og Milan har vært fyrverkeri etter pausen, mens Lazio har falt totalt sammen. Derfor blir det vanskelig å sammenligne med tidligere sesonger, men det er selvfølgelig et interessant poeng.

Tror Inter kan tette Juve-gapet

Juventus sikret sin niende strake Serie A-tittel med 2-0-seieren over Sampdoria. Finstad Berg tror at Inter kan ha det som skal til for å tukte den gamle dame fra Torino neste sesong.

– Spørsmålet nå er hvem som kan tette gapet. Det ser jeg for meg at det kan være Inter. Får Conte inn de typene han trenger, kan de klare det. Han skal ha litt spesialiserte spillere i sitt system, det er han avhengig av, sier hun.

En av typene Conte foretrekker i sin 3-4-3-formasjon er en stor og sterk spiss. Romelu Lukaku har levert 23 ligamål for de blå og svarte denne sesongen.

– En veldig sterk debutsesong i Italia. Det var viktig for at Inter hang med så lenge og sikret en plass i Champions League neste sesong. Det ser ut som at han trives i klubben og med en trener som Conte.

Se Lukakus to mål mot Genoa i forrige runde her:

Så er spørsmålet om belgieren kan skyte Inter til tittelen neste sesong. Når ligasesongen er ferdig skal Milano-laget fortsette sesongen i Europa League. I åttedelsfinalen møter de Getafe 5. august.

Se Inter-Napoli på TV 2 Sport 1 tirsdag klokken 21.45.