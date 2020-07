Fikk brev fylt med bæsj fra «Belgias ambassade»

– Vi kom hjem fra jobb onsdag ettermiddag, 1. juli. Kona mi tok med posten opp, og sa at det var et brev til meg der, sier Jan-Aage Torp til TV 2.

Torp leder den frikirkelige pinsemenigheten Oslokirken, og har ifølge han selv et tett forhold til flere ambassader i Oslo. Den belgiske ambassaden hadde han imidlertid aldri før vært i kontakt med.

– Brevet var teipet igjen, så kona mi hentet en saks for å åpne det. Så hørte jeg henne si: «Æsj! Bæsj!»

Pastoren forteller at han sjekket logoen på brevet, som åpenbart er en etterligning av det belgiske riksvåpenet.

– Morgenen etter så ringte jeg den belgiske ambassaden, som selvfølgelig fastslo at brevet var en forfalskning. De skrev til meg at de skulle oversende saken til belgiske myndigheter, og anbefalte meg samtidig å anmelde saken til politiet, sier Torp videre.

Trusselbrev

Torp har tidligere vært i medienes søkelys, blant annet for å ha hevdet å kunne tilby demonutdrivelser for den som ønsker det, og for å ha meldt seg ut av KrF da konstituert barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse (KrF) hyllet Pride-markeringen, tidligere i vår.

Han hevder selv at han med tiden har blitt vant til uhyggelige tilbakemeldinger.

– De siste tre årene har jeg mottatt over 50 truende henvendelser fra folk. Vanligvis har brevene vært i form av tekster eller lignende, men nå var det noe helt annet.

Pastoren har noen teorier om hvorfor det nettopp er han som er fått den illeluktende henvendelsen.

PASTOR: Jan-Aage Torp, pastor i Oslokirken. Foto: Privat

– Jeg leder Kristen Koalisjon Norge, og lovte i år at vi skulle utdele Mosesprisen til en jødisk kvinne fra Belgia. Tidligere har vi gitt prisen til Alan Roth, Israels ambassadør til Norge. Så det kan være at noen vil straffe meg for å ha stått opp for Israel, det ville ikke vært overraskende, sier Torp.

Han erkjenner imidlertid at det vil bli vanskelig for politiet å finne ut av hvem som må holdes ansvarlig for brevet.

Anmeldt

Jourhavende jurist i Oslo politidistrikt, Line Borgen, sier at saken ble henlagt på grunnlag av manglende saksbehandlingskapasitet.

– Vi har vurdert alvorligheten i denne saken opp mot alle andre saker. Det at det vil bli vanskelig å finne en gjerningsmann, bidrar også til at saken har blitt nedprioritert.

Borgen forteller videre at Torp har klaget på henleggelsen, og at klagen nå er under behandling. Saken ligger også på statsadvokatens bord.

Juristen sier at politiet foreløpig ikke vet om brevet er et resultat av såkalte «guttestreker», eller om det er et eksempel på en annen form for kriminalitet.

– Det kan hende at statsadvokaten har et annet syn på saken, og at de er uenige i vår vurdering om alvorlighetsgraden. Men per nå så er det vanskelig for oss å si noe om hva slags kriminalitet dette er, forklarer Borgen.