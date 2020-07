Vedum vil ikke snakke om Støres drømmeregjering: – Folk er lei av det

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (41) vil bare snakke om et parti når han utfordres på hvem han kan sitte i regjering med. Spørsmål om de andre partiene mener han er en avsporing.

Jonas Gahr Støre har avklart at han etter valget i 2021 vil i regjering med Senterpartiet og SV.

SV-leder Audun Lysbakken vil også inn i regjering.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener han er krystallklar på samarbeid, men et nytt, felles rødgrønt prosjekt fremstår dødt.

I 2005 gikk partilederne Jens Stoltenberg (Ap), Kristin Halvorsen (SV) og Åslaug Haga (Sp) til valg på et felles prosjekt. To måneder før valget la de frem hva de ville prioritere.

Ingen reprise

FELLES FRONT: I 2005 var de rødgrønne opptatt av å ha et klart alternativ som kunne få flertall. Foto: Terje Bendiksby

TV 2 møter Vedum på Akershus Festning. I dette intervjuet gir han SV en kald skulder.

– Hvem vil du sitte i regjering med?

– Vi ønsker en Senterparti-Arbeiderparti-basert regjering.

– Vil du sitte i regjering med SV?

– Vi ønsker en Senterparti-Arbeiderparti-basert regjering, sier Vedum.

– Kan du sitte i regjering med SV?

– Alt det spillet rundt regjeringssamarbeid mener jeg er en avsporing. Vi har vært tydelig siden 2016 at vi ønsker en Senterparti-Arbeiderparti-basert regjering.

– Er det å lukke døra til SV og Audun Lysbakken?

– Vi har bare sagt det vi mener vi og det er en Senterparti-Arbeiderparti-basert regjering, sier Vedum.

– Best for Norge

– Men er det å lukke døra til Audun Lysbakken?

– Vi driver ikke å går inn og ut og lukker og åpner dører. Jeg sier bare det jeg mener er best for Norge, og det mener jeg er en Senterparti-Arbeiderparti-basert regjering.

– Hva er grunnen til at du ikke vil samarbeide med SV?

– Jeg ønsker en politikk der du utvikler hele Norge..

– Og det kan du ikke med SV?

– Og jeg vil ha en Senterparti-Arbeiderparti-basert regjering og jeg mener det er det beste svaret, svarer Sp-lederen.

Vedum svar til SV på hvorfor han ikke vil i regjering er dette:

– Vi har bare svart det vi mener og det er en Senterparti-Arbeiderparti-basert regjering. Vi mener det er det beste svaret som kan utvikle hele landet, mindre forskjeller, sikre nasjonalt eierskap og ikke gi fra seg stadig mer makt til EU.

– Lukker du døra til Høyre og Frp?

– Vi har sagt det samme hele veien. Vi ønsker en Senterparti-Arbeiderparti-basert regjering og Høyre og Frp har gjennomført tidenes sentralisering av Norge. Vi har fått rare fylker som Troms/Finnmark og Viken, tvangssammenslåing av kommuner som har skapt - vi fikk jo nye tall i forrige uke som viser 5.000 flere byråkrater i norske kommuner. Byråkratveksten har vært sterkest i de sammenslåtte kommunene, så stordrift skaper mer byråkrati, mer sentralisering og dårlige tjenester.

– Tror folk er lei

– Tror du ikke Sp-velgerne lurer på om det eneste alternativet ditt er en Senterparti-Arbeiderparti-basert ?

– Jeg sier hva vi går til valg på, og vi går til valg på en Senterparti-Arbeiderparti-basert

Vedum tror folk er «lei snakk om samarbeid».

– Jeg tror folk er lei av det. Det er sakene som er drivkraften, sier Vedum.

– Partinavn er ikke det viktige, sakene er det viktige. Senterparti er ikke viktig i seg selv, det er et middel for saker. Ønsker du at folk skal bli lyttet mer til i rovdyrpolitikken, stemmer du Senterpartiet. Ønsker du nasjonalt eierskap, mer lokalt politi, sterkere forsvar, så stemmer du Senterpartiet. Sakene er det viktige, aldri partinavn eller posisjoner, sier Sp-lederen.