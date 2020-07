Carlsen overbeviste igjen: – Den beste gjennom tidene

Magnus Carlsen (29) fortsetter seiersmarsjen i Legends of Chess.

På den syvende dagen av Legends of Chess var Peter Svidler Magnus Carlsen sin motstander. Nordmannan hadde vunnet alle sine seks foregående kamper i netturneringen.

Men på dag syv fikk verdenseneren det tøft, men karret seg til en 2,5-1,5-seier etter fire partier.

Tre remis før seier

Carlsen startet med svarte brikker mot Svidler, men tok raskt initiativet i første hurtigsjakkparti. Enda han hadde fordel, endte partiet med remis.

– Magnus feilvurderer stillingen da han gikk med på dronningbytte, mener TV 2s sjakkekspert Hans Olav Lahlum.

I andre parti tok Carlsen også føringen, men Svidler forsvarte seg godt til remis.

– Merkelig. Her tror jeg hvit sto til vinst, mener Lahlum.

Med samme utfall i parti tre som de to foregående, kunne Carlsen avgjøre med hvite brikker. Et lang parti på over 50 trekk endte med seier til nordmannen.

– Magnus er verdens beste, faktisk den beste gjennom tidende på disse ulikfargede løpersluttspillene, konstaterer Jon Ludvig Hammer i TV 2s sjakkstudio.

Det endte med 2,5-1,5-seier til Carlsen.

