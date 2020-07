Han er Europas heteste spiss. Ekspert tror at fortiden er årsaken til manglende interesse

– Mange husker han nok litt for godt der han mislykkes, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

Se Ciro Immobiles 35. Serie A-mål for sesongen øverst!

36 seriekamper. 35 mål. Mål hvert 88. minutt. Tallene er i verdenstoppen. Faktisk er scoringsantallet best i Europa.

Det er Lazio-spiss Ciro Immobile (30) som kan vise til den statistikken i Serie A denne sesongen. Med scoringen mot Brescia tok også Immobile ledelsen i kampen om gullstøvelen, prisen som deles ut til spissen som scorer flest ligamål i Europa.

Med én ligakamp igjen er 30-åringen også kun ett mål bak ligarekorden til Gonzalo Higuain. Argentineren scoret 36 mål i Serie A for Napoli i 2015/16-sesongen.

– Han er en underuvrdert målscorer, innleder TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

– Han har vært veldig veldig bra denne sesongen. Han er en spiss man er vanskelig å få tak på, og en som bare plutselig dukker opp foran mål. Han er en spillertype jeg har virkelig stor sans for.

Sammen med Cristiano Ronaldo har Lazios målmaskin kjempet om toppscorertronen i Italia. Før siste runde er Immobile foran Juventus' portugiser og ligger godt an til å bli toppscorer i Serie A for tredje gang i karrieren.

Så hvorfor kobles han ikke til samtlige storklubber i Europa?

Slet i utlandet

SLET: Ciro Immobile fant ikke veien til nettmaskene ofte i Borussia Dortmund-drakt. Foto: Antonio Calanni

– Mange husker han nok litt for godt der han mislykkes i Dortmund og Sevilla, sier Finstad Berg.

For alt har ikke gått på skinner for spissen fra Torre Annunziata. Etter å ha blitt toppscorer i Serie A med mål for Torino i 2013/14-sesongen, tok Immobile turen til Borussia Dortmund.

Tyskerne betalte €18 millioner, som tilsvarer 194 millioner norske kroner etter dagens kurs. Foruten triumf i den tyske cupen, ble ikke oppholdet i industribyen en suksess. Ti mål på 34 opptredener for de gule og svarte, leverte italieneren.

– Han slet der mye på grunn av språket, sier Finastad Berg.

Etter et låneopphold ble spissen ble så solgt til spanske Sevilla med underskudd, men heller ikke der lyktes italieneren nevneverdig. Fem mål på 14 kamper ble fasiten, og han returnerte til Italia på lån til Torino midtveis i 2015/16-sesongen. Deretter ble han kjøpt av Lazio.

– Immobile er en spiller som historisk sett gjør det bra i Italia. Han hadde en fantastisk sesong i Torino, funket ikke i Dortmund, funket ikke i Sevilla. Han er 30 år nå, har prøvd seg i utlandet og ikke fått det til.

– Det er rart, men noen spillere er litt sånn. Nå har han funnet seg godt til rett i Lazio og har sin beste sesong noensinne nå.

Den sesongen er TV 2s fotballekspert spent på å se om de kan bygge videre på.

– Jeg er usikker på om Juventus hadde tatt gull uten koronapausen, den var også en god del lengre enn i andre ligaer. Jeg er spent på om Lazio klarer å nullstille seg fra den kjipe sesonginnspurten, avslutter Finstad Berg.