Trump truer med å sette inn 75.000 føderale agenter mot demonstranter

Donald Trump har varslet økt innsats for å opprettholde lov og orden.

USAs justisminister William Barr vil forsvare bruken av føderale sikkerhetsstyrker når han tirsdag forklarer seg i Kongressen.

Ordførerne i byene Portland, Seattle, Chicago, Kansas City, Albuquerque og Washington gikk mandag ut og ba Kongressen gjøre det ulovlig å sende føderale sikkerhetsstyrker til byer som ikke vil ha dem.

– Denne administrasjonens oppsiktsvekkende bruk av føderal makt i byer som har sterke innvendinger, skulle aldri ha skjedd, sier ordførerne i Portland, Seattle, Chicago, Kansas City, Albuquerque og Washington.

Det skjer samtidig som Trump-administrasjonen vurderer å sende enda flere væpnede sikkerhetsstyrker til Portland i Oregon på vestkysten.

Justisministeren er tirsdag innkalt til en høring i Kongressen, og varsler at han der vil forsvare bruken av styrkene.

– Regjeringens mest grunnleggende ansvar er å sikre at loven blir overholdt så folk kan leve sine liv i sikkerhet og uten frykt. Justisministeren vil fortsette arbeidet med å svare på det ansvaret, sier han.

Nok en gang brukte føderale agenter i Portland, Oregon, tåregass mot demonstranter, etter at det ble avfyrt fyrverkeri mot en rettsbygning.

Rundt 1000 demonstranter tok til gatene mandag, og krevde at agentene må trekkes ut av byen. To personer ble pågrepet etter en skyteepisode nær demonstrasjonene.

Tåregass og lysgranater

Føderale sikkerhetsstyrker avfyrte det som øyensynlig var tåregass, og lysgranater mot demonstranter utenfor den føderale rettsbygningen i Portland. Noen demonstranter hadde klatret over sperringene, mens andre sendte av gårde fyrverkeriraketter og hamret løs på gjerdet.

President Donald Trump skrev mandag på Twitter at føderale eiendommer i Portland «ikke ville holde en dag» uten nærvær av føderale agenter.

Trump har sendt føderale sikkerhetsstyrker til flere byer, for å slå ned på opptøyer og protester og opprette lov og orden.

En føderal tjenestemann dekket i rød maling. Foto: Caitlin Ochs/REUTERS/NTB scanpix

Økt innsats

Presidenten benytter sin myndighet til å ta i bruk føderale styrker for å forhindre opprør. I aksjonen med navnet «Operation Legend» er hundrevis av føderale agenter sendt til Chicago, ifølge Fox News.

Operasjonen «Relentless Pursuit» er rettet mot Memphis, Baltimore, Albuquerque, Detroit, Cleveland, Milwaukee og Kansas City, ifølge Detroit News.

Torsdag i forrige uke varslet Trump økt innsats mot det han kaller for en voldsepidemi, med drap, skyting og kriminelle handlinger.

– Vi går inn i alle byene, enhver by. Vi er klare, sa Trump.

I telefonintervjuet med Fox News gjorde han det klart at han vil sette inn opp mot 75.000 føderale agenter.

Trump har sendt føderale sikkerhetsstyrker til Portland. Foto: Caitlin Ochs/REUTERS/NTB scanpix

Føderale agenter i militærutstyr bruker tåregass og køller for å slå ned på opptøyer som ifølge Trump-administrasjonen ledes av venstreaktivister og anarkister. En presidentordre fra juni gir myndighet til å beskytte mot angrep på statuer, minnesmerker og monument.

Brukes mot narkosmuglere

Tungt utrustede agenter fra toll- og grensepatruljens innsatsstyrke Bortac (Border Patrol Tactical Unit) beskytter føderale bygninger i Portland, skriver The Wall Street Journal.

Ifølge The Guardian brukes eliteenheten til vanlig mot organiserte kriminelle som smugler immigranter og narkotika over grensen.

Den britiske avisen har intervjuet en tidligere Bortac-agent, som setter bruken av overdreven vold mot demonstranter i sammenheng med en paramilitær kultur som råder i innsatsstyrken hun var en del av.

Kritikken mot de føderale agentene går ut på at de ikke deeskalerer situasjoner som de går inn i, og ikke ser ut til å ha fått opplæring i opprørskontroll.

– De ser på folk som fiendtlig stridende, og nærmest uten rettigheter, sier Jenn Budd som hevder at Bortac-agentene er blant «de mest voldelige og rasistiske innen politistyrkene».

Toll- og grensepatruljen CBP (Customs and Border Patrol) knyttes ifølge opplysninger som The Guardian gjengir, til bruk av dødelig makt i minst 111 saker siden 2010.

Demonstranter går mot politisperringer under en demonstrasjon i Portland. Foto: Caitlin Ochs/REUTERS/NTB scanpix

Lørdag kveld utviklet en demonstrasjon i protest mot president Trumps beslutning om å sende føderale sikkerhetsstyrker inn i flere amerikanske byer, seg etterhvert til opptøyer, ifølge politiet i Oakland.

En rettsbygning ble påtent, det ble knust vinduer, det ble skutt fyrverkeri og kastet maling mot en politistasjon og brukt laserpekere mot politifolk.

Natt til lørdag samlet igjen tusenvis av demonstranter seg foran domstolbygningen i Portland i delstaten Oregon.

Dette var den 57. dagen på rad at folk samlet seg for å protestere i Portland. Opptøyene har pågått helt siden George Floyd døde i politiets varetekt i Minneapolis i mai.

Flere lokale innbyggere i Portland opplyste til TV 2 at det nærmest har blitt en rytme at demonstrantene er ute til klokken 23, før politiet dukker opp og rykker inn med tåregass.

Mødre marsjerer med fredssymboler i Portland. Foto: Caitlin Ochs/REUTERS/NTB scanpix

Også i Seattle, California, Virginia, Aurora og Austin var det voldelige protester i helgen, ifølge Voice of America. I Louisville marsjerte den svarte militsgruppen NFAC og en høyreradikal militsgruppe i gatene.

Økt spenning

Spenningen har økt etter at Washington sendte føderale sikkerhetsstyrker inn i Portland i Oregon for å slå ned demonstrasjoner der.

Demonstrasjonene startet etter at George Floyd døde i politiets varetekt i Minnesota 25. mai. I Colorado har demonstrantene rettet oppmerksomheten mot Elijah McClain som døde under lignende omstendigheter i Aurora i august i fjor.

I juni saksøkte familien til Breonna Taylor politiet. Kvinnen fra Louisville ble skutt minst åtte ganger, og drapet førte til så store opptøyer at guvernøren i delstaten Kentucky måtte be om bistand fra Nasjonalgarden for å opprettholde lov og orden.

Det har også vært rettet oppmerksomhet mot Ahmaud Arbery, som ble skutt og drept på joggetur i februar. Mens 25-åringen lå døende på bakken, skal en av de drapssiktede ha brukt rasistiske skjellsord mot ham. (TV 2/NTB)