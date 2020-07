«Spanias mislykkede eksperiment»

Da koronaviruset slo ned i Europa i mars, var det få andre land som tydde til så drastiske tiltak som Spania.

Hele befolkningen fikk portforbud for å unngå at smitten spredte seg.

Natt og dag patruljerte politiet i gatene for å kontrollere at ingen beveget seg utendørs.

Bøter på mange tusen kroner vanket for dem som ikke kunne oppgi en gyldig grunn til å bryte husarresten.

For eksempel at de hadde vært og handlet, men gjorde det et annet sted enn på sin aller nærmeste nærbutikk.

Dugnad for turisme

Det var en svært tøff tid, forteller de som gikk gjennom den.

Men den spanske dugnaden hadde støtte i folket, av én viktig grunn: turismen.

Håpet var at dersom man slo viruset ned på en kontant nok måte, ville man til sommeren kunne ta imot turister, nesten som før.

Håndsprit, avstand og munnbind var noen av tiltakene som skulle sikre «den nye normalen».

Turistnæringen står for opptil 15 prosent av det spanske nasjonalbudsjettet og sysselsetter flest i privat sektor.

For Spania ville en sommer uten turister betydd økonomisk ruin.

Håpet som brast

Men da Spania opphevet unntakstilstanden og åpnet opp igjen i juni, ble det fort åpenbart at koronaviruset var ikke borte.

Planene om å gjenåpne strender, restauranter og hoteller gikk likevel fremover.

TV2s reportasjeteam Øystein Bogen og Elias Engevik i Spania. Foto: TV 2

I stedet for nasjonal dugnad startet et nasjonalt eksperiment, med potensielt vidtrekkende konsekvenser.

Ingen sa det rett ut, men spørsmålet man søkte svar på var om masseturisme overhodet kunne være kompatibelt med koronautbruddet.

Nå, når smitten igjen sprer seg til stadig nye regioner i Spania, ser det ut som om svaret på dette er et rungende «nei».

Symptomfrie

Ennå kan man ikke fastslå hvordan viruset igjen fikk så kraftig fotfeste i Spania.

Det kan ha vært «sovende» spanske tilfeller som spredte seg uten at man fikk fanget dem opp ved testing. Eller, det kan ha vært importert smitte fra andre land.

En fersk italiensk studie, slår fast at minst 70 prosent av koronasmittede under 60 år overhodet ikke vil merke symptomer.

Og det er nettopp yngre mennesker som blir smittet i Spania akkurat nå. De under 40. De som var aller mest utålmodige etter å komme seg ut av husarrest for å feste, treffe venner, gå på kino og restaurant.

Umerkelig har viruset spredt seg til steder der unge mennesker treffes; til nattklubber, barer og beach-parties.

Altså noen av de samme stedene som utlendinger besøker når de skal på sydenferie.

Dødsstøt

Norge var ikke det første landet som stemplet Spania rødt sist fredag.

Tidligere i uka gikk Belgia og Frankrike ut og advarte sine borgere mot å besøke de hardest rammede spanske regionene.

Men det som virkelig svir for Spania er at Storbritannia nå har innført karanteneregler for alle som drar til landet.

Opptil 18 millioner briter besøker Spania hvert år.

I spansk presse blir dette i dag omtalt nærmest som et dødsstøt for årets turistsesong.

Den andre bølge

Tilfellet Spania viser at koronaviruset sannsynligvis er så seiglivet, at all utenlandsturisme må anses som et risikoprosjekt inntil en vaksine er på plass.

Mens yngre mennesker, som i utålmodigheten etter å gjenoppta sine gamle liv kanskje ikke er så nøye med avstand og hygiene, ser enkelte ut til å finne trøst i at dødstallene i denne gruppen er svært lave.

Men etterhvert vil de yngre begynne å smitte de eldre, og dødsstatistikken vil igjen bli meget dyster lesning.

Det spanske eksperimentet er uansett ferdig, og turistsesongen over.

Også andre andre land bør trekke lærdom av dette:

Med koronaviruset kan det ikke finnes ingen «ny normal». Bare ulike grader av unntakstilstand.