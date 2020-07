Koronautbruddet i Moss: – Alvorlig

MOSS (TV 2): Ordføreren i Moss kommune, Hanne Tollerud, sier det er en alvorlig påminnelse om at vi står midt i en pandemi, og at viruset sprer seg raskt.

Moss kommune inviterte til en pressekonferanse mandag ettermiddag etter at det ble bekreftet fem smittede på fredag og ti på søndag.

– Det er alvorlig, og en påminnelse om at vi står midt i en pandemisituasjon med et virus som sprer seg raskt, sier ordfører Hanne Tollerud.

De siste to ukene har det blitt registrert 21 nye smittetilfeller.

Ordføreren oppfordrer de som har vært på arrangementer med over 200 deltagere, revurdere om de skal besøke foreldre eller folk i risikosonen.

Bekymret

Smittevernoverlege Kristian Krogshus er bekymret.

– Etter at vi rapporterte om ti nye tilfeller, har det testet ytterligere to positive prøver. Vi har tatt 77 tester det siste døgnet.

– Jeg forstår at innbyggere i Moss kommune er bekymret, og det er jeg også, sier han.

Flere på utenlandsreise til grønne land

Kommunen har registrert følgende smitteutbrudd:

16. juli: Tre nye tilfeller. Alle var nærkontakter og kunne knyttes til en utenlandsreise til det som da var et grønt land.

22. juli: Ett nytt smittetilfelle kunne knyttes til en annen utenlandsferie, også denne til et grønt land.

24. juli: Fem nye smittetilfeller, hvorav fire var nærkontakter og familie til smittetilfellet 22. juli.

26. juli: Ti nye smittetilfeller, alle nærkontakter til tilfellet 24. juli. Det samme gjelder for smittetilfellene siste døgn.

– Vi kan ikke med 100 prosent sikkerhet si hva som er smittekilden, men vi antar at tilfellene kan spores tilbake til det private selskapet. Jeg ønsker ikke å gå inn på hva slags arrangement det er eller hvor, sier Krogshus på pressekonferansen.

Flere av tilfellene som er knyttet til utenlandsreiser i Danmark, Finland og Tyskland.

– Viktig at vi holder ut

– Kan dere vurdere å pålegge de som kommer hjem karantene?

– Nei, det er det ikke grunnlag til per nå. Vi følger situasjonen, og er i tett dialog med nasjonale helsemyndigheter, sier han til TV 2.

Moss er den hardest rammede kommunen, bak Oslo kommune. Krogshus forstår at folk er bekymret, og ser, i likhet med mange andre kommuner, at man blir slitne av å følge smittevernrådene over så lang periode.

– Samtidig er det så viktig at vi holder ut. Vi har ingen vaksine eller behandling mot viruset, så vi må fortsette å være med på dugnaden, oppfordrer han.