Forventningene var skyhøye. Og etter presentasjonen av tidenes kraftigste V8-modell, må vi vel kunne si at Mercedes innfrir med helt nye AMG GT Black Series.

Det nye flaggskipet byr ikke bare på et spektakulært design, men også krefter i bøtter og spann. Nærmere bestemt 730 hk og 800 Nm, levert fra AMGs V8-er på 4 liter.

Takket være den oppgraderte motoren, leverer supersportsbilen ytelser det står respekt av.

Tross bakhjulsdrift og frontmontert motor, klarer bilen 0-100 km/t på bare 3,2 sekunder. 0-200 km/t raser unna på under 9 sekunder.

Mercedes har aldri før laget en kraftigere V8-motor. Toppfarten i GT Black Series er 325 km/t.

Heftig pris

Foruten en vill motor, har AMG-ingeniørene brukt mye tid på å utvikle de aerodynamiske egenskapene.

Fra førerposisjon kan du velge hvor aktivt ESP-systemet skal være, med 9 ulike nivåer.

I tillegg til de fastmonterte elementene, som blant annet Mercedes-historiens største fabrikkmonterte spoiler, jobber aktive lameller med å sende luften dit den skal. Hensikten er selvsagt å sørge for best mulig marktrykk, samtidig som luftmotstanden ønskes minimal.

Man trenger ikke være spåkone for å anta at prisen på nye GT Black Series blir stiv som en heks.

Nå avslører Mercedes endelig hva beistet koster i Tyskland. Startprisen er solide 335.240 Euro, som inkluderer 16 prosent moms. Det tilsvarer nærmere 3,6 millioner kroner, etter dagens kurs.

En potensiell UP-magnet? Så absolutt!

Bikker 4 millioner kroner

Den norske importøren har enda ikke gått ut med hva bilen vil koste i Norge. Men legger vi til norsk moms og engangsavgift, snakker vi sannsynligvis godt over fire millioner kroner.

Vi kan legge til at dagens AMG GT R har en startpris på 2,3 millioner i Norge. Dermed blir Black Series-utgaven betydelig dyrere.

Nykommeren blir ikke overraskende den klart dyreste Mercedes-modellen når den kommer til Norge, trolig mot slutten av året.

I dag er det AMG G63 som er blant de dyreste Mercedes-modellene, med en startpris på drøyt 2,7 millioner kroner. Her utgjør engangsavgiften til staten rundt 980.000 kroner alene.

Luft er et stikkord på denne bilen. Både i form av kjølig for motor og bremser, samt for å øke marktrykket.

Bestillingsklar

Mercedes-AMG GT Black Series viderefører merkets tradisjon innen motorsport, med både design og den direkte teknologioverføringen fra motorsport til serieproduksjon.

Bilen kommer trolig til Norge mot slutten av året.

Nykommeren henter flere designelementer direkte fra den nåværende AMG GT3 racerbilen. Her har designerne jobbet tett med AMGs aerodynamikkeksperter for å sikre økt presisjon og kjøredynamikk – både på vei og bane.

– Black Series-modeller er eksklusive sjeldenheter for personbiler, og viderefører en tradisjon som ble etablert i 2006. Ytelsen, utseendet og kjøredynamikken i den nye GT Black Series er uten sidestykke, men er ikke utviklet for å samle støv i samlernes garasjer. Disse modellene er svært populære i det norske markedet, og vi kan allerede bekrefte at et fåtall norske kunder vil få gleden av å oppleve dette fartsmonsteret, sier Kjetil Myhre, konserndirektør i Mercedes-Benz Personbil hos importøren Bertel O. Steen.

GT Black Series skal nå være bestillingsklar.

Det er gjort flere grep for å løfte effekten i motoren. Vi snakker blant annet om en helt ny «flat-plane» veivaksel, eksosmanifold og en ny tenningsrekkefølge. Nå tenner V8-eren i denne rekkefølgen: 1-8-2-7 4-5-3-6.

