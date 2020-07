Som sild i tønne utenfor utested i Bergen: – Det gjør meg opprørt

Flere bilder kan tyde på at nordmenn stadig får et mer avslappet forhold til smittevernreglene. – Folk bryr seg mindre enn de gjorde før, sier skjenkebevillingsjef.

Tidligere i sommer skapte bilder av trengsel og store folkemengder utenfor Oslos utesteder reaksjoner. Noen uker senere skrev TV 2 også om et utelivspublikum som stort sett ga blaffen i avstandsregelen i Bergen.

Denne lørdagen var det igjen kø utenfor Fotballpuben i Bergen. Ifølge kommunen opplever flere av stedene i Bergen utfordringer med å få gjester til å overholde avstanden.

– Det gjør meg opprørt, sier Lubna Boby Jaffery, som er vakthavende byråd i Bergen, om køen på bildet.

– Det er ekstremt viktig at vi fortsatt tar korona-pandemien på alvor. Mye har pekt i riktig retning den siste tiden, men det er nettopp slike situasjoner som øker risikoen for å få en ny koronabølge, sier Jaffery.

– Som før korona

Daglig leder Frank Binner ved Fotballpuben i Bergen sier at det er provoserende å se et bilde fra køen til baren bli tatt på et visst tidspunkt.

Men han erkjenner at det var kaotisk utenfor serveringsstedet på et tidspunkt lørdag kveld.

– I 23-tiden var det kaotisk helt til vi fikk ryddet opp. Folk kommer tidligere og tidligere fordi de siste helgene er det mange som ikke har kommet inn etter midnatt, sier Binner.

Han opplever at folk ikke er like opptatt av smittevernreglene som før.

– Jeg opplever at folk ikke tenker på smittevernreglene før de blir minnet på det. Hvis vi ikke hadde hatt kontroll, ville det vært akkurat som før koronatiden, sier Binner.

Fotballpuben-sjefen sier at de ofte minner folk på at de ikke må gå rundt i lokalet, at de må sitte ved bordet og ikke danse.

Fotballpuben ble kontrollert tre ganger lørdag. Ifølge Binner var kommunen fornøyd med hvordan de håndterte køen. Han sier at de har fire vektere som kun håndterer køen på utsiden av lokalet.

– Folk bryr seg mindre

Leder ved kontoret for skjenkekontroll i Bergen kommune, Terje Gjertsen, forteller at han selv var med på kontrollene på Fotballpuben lørdag, samme dag som bildet ble tatt.

– Første gangen jeg var der var avstanden grei. De to andre gangene var vekterne aktive og jobbet med å bevege køen slik at folk holdt tilstrekkelig avstand, sier han.

Han forteller at han opplever at publikum stadig får et mer avslappet forhold til én meters-regelen.

– Det er én meters-reglen som er vanskelig. Næringen har innført flere tiltak, men det kan virke som at folk bryr seg mindre enn det de gjorde før, sier Gjertsen.

I Bergen finnes det cirka 400 skjenkesteder. Til tross for at det har vært flere saker om at smittevernet ikke overholdes, har ikke næringsetaten stengt noen.

– Jeg mener at vi ikke har sett noe som er så grovt at vi har måttet stenge et sted. Om smittevernreglene ignoreres helt, så må det selvsagt gjøres. Vi har likevel opplevd at etter vi har gitt veiledning på stedet, så blir det gjort tiltak, sier Gjertsen.

I Oslo har derimot kommunen åtte serveringsstedet måttet stenge som følge av brudd på smittevernreglene. Samtlige har fått åpne igjen. Siden skjenkeforbundet ble opphevet i starten av mai har kommunen blant annet registrert 290 brudd på avstandsreglene og 59 brudd på manglende håndvask/antibac.

EN METER: Helse- og omsorgsminister Bent Høie viser hvor lang en meter er. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Ikke bra

Også helse- og omsorgsminister (H) Bent Høie reagerer på bildet.

– Dette ser ikke bra ut. Vi har alle et ansvar for å unngå at slike situasjoner oppstår. Hver enkelt av oss må holde avstand, utestedene må passe på, og kommunene må kontrollere utelivet, sier Høie.

Han viser til at vi nå ser klare eksempler fra land i Europa som åpnet opp, men må nå stenge ned igjen.

– Viruset er like smittsomt, vi har ikke behandling og vi har ikke vaksine. Derfor er det viktig at vi vasker hendene, holder avstand og holder oss hjemme og lar oss teste hvis vi blir syke, sier han.

Helseministeren sier at lokale utbrudd blir håndtert bra av kommunene, men at det krever mye arbeid, spesielt når det kommer til smittesporingen.

– Derfor må vi dessverre fortsatt ha begrensninger på for eksempel hvor mange vi kan være sammen og holde minst en meters avstand, sier Høie.

– Ikke mange sild i tønne-busser

Også på kollektivtransporten har reglene blitt myknet opp. I begynnelsen av juli valgte kollektivselskapet Ruter å gradvis fjerne klistremerkene på buss-, tog- og trikkeseter, og det ble lov å sitte skulder ved skulder.

Ved flere anledninger har mediene meldt om at busser og trikker har vært overfylte. Bildet overfor viser for eksempel 25-bussen mellom Ullevål Stadion og Majorstua i Oslo lørdag 18. juli i 15-tiden.

BUSS: På denne avgangen stod folk svært tett. Bildet er fra midten av juli. Foto: Sophie Lund Aaserud / TV 2

– Det ikke mange avganger man står som sild i tønne, og jeg tror de aller fleste har lyst til å bidra til å begrense smitte i samfunnet. Ser folk at det er fullt, er det mange som venter, sier kommunikasjonssjef Cathrine Myhren i Ruter til TV 2.

Hun sier at det ikke er fullt på kollektivtrafikken hele døgnet, og sier hun opplever at store deler av døgnet er befolkningen i Stor-Oslo er hensynsfulle.

– Svært viktig

Helsedirektoratet sier at de opplever at folk generelt sett er flinke til å følge smittevernreglene, herunder én meters-regelen. Samtidig understreker de viktigheten av at dugnadsånden fortsetter.

– Dette er svært viktig for å ivareta den kontrollen vi har over epidemien i Norge. Uten å gå inn i enkelthendelser, ønsker vi derfor å poengtere viktigheten av at både utesteder og deres gjester respekterer dette, sier Karin Straume, fagdirektør i Helsedirektoratet.

Straume minne rom at kommunene har hjemmel til å stenge servering dersom smittevernreglene brytes.