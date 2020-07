Dette kostet drømmehuset

GOD KVELD NORGE (TV 2): Katarina Flatland (31) og mannen Harald Dobloug (31) kjøpte drømmehuset for svimlende sum.

Katarina Flatland (31), som for øyeblikket er aktuell som programleder for «Quizmester», delte på sin Instagram-profil bilde av det nye huset som hun og ektemannen, Harald Dobloug, nylig kjøpte.

Ekteparet bodde tidligere i Rosenborggata ved Bislett som lå til salgs for ca 9 millioner og er på 100 kvadratmeter, har vestvendt balkong og to soverom.

– Vi har elsket denne leiligheten. Det er med tungt hjerte at vi nå selger, fortalte Flatland til God kveld Norge.

Paret som tidligere i år delte at de blir foreldre for første gang hadde opprinnelig nok plass til tre i leiligheten. Men skal vi tro programlederen selv er det flere grunner til at de ønsket seg hus. Blant annet stor hage.

Ville ut av sentrum

Drømmen om hage og større plass gjorde at paret valgte å flytte ut av sentrum.

– Vi vet ikke om vi flytter så langt. Hage spiller den største rollen. Vi har tittet en stund og titter forløpende. Men vi flytter ikke før vi finner drømmeboligen, fortalte hun til God kveld Norge.

Nå deler programlederen bilde av huset på sin Instagram-profil.

«Her vil jeg bli gammal», skriver hun, mens hun poserer i hagen.

Millionbeløp

Huset som ligger ved Holmendammen i Oslo ble i følge Dagens næringslivs boligbase, kjøpt av paret for 14,5 millioner kroner.

Her kan paret etablerer seg før babyen kommer i månedsskiftet september/oktober.

God kveld Norge har ikke lykkes med å få en kommentar fra Flatland.