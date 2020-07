Svakere vekst i norske butikker etter bare én dag med harryhandel

Norske dagligvarebutikker har hatt en enorm vekst siden grensene ble stengt i mars.

Det gjelder særlig butikker som ligger ved svenskegrensen.

Lørdag kunne nordmenn strømme til Sverige igjen etter at Värmland ble kategorisert som «grønt».

Etter bare én dag med åpen grense til Sverige, melder norske butikker om svakere vekst.

– Vi har hatt en vekst på 70-80 prosent, i helgen lå den på 40-50 prosent, sier kjøpmann Raymond Olavi Pakarinen i Rema 1000 Kurudsand i Kongsvinger til TV 2.

– Det er kjedelig at vi mister omsetningen til Sverige, fortsetter han.

Redusert overforbruk

Butikken ligger rundt 45 minutters kjøring fra den populære svenskehandelbyen Charlottenberg i Värmland.

Pakarinen er imidlertid fornøyd med at det fortsatt er vekst, men hvordan dette ender, er vanskelig å si. Han tror likevel ikke at situasjonen vil bli slik den var før koronakrisen.

– Folk har fått nye handlevaner, kanskje er det mange som merker at det ikke har gått utover lommeboka likevel, sier han og fortsetter:

– Når man først er i Sverige, er min opplevelse at det er mange som handler mer av det man ikke trenger.

Vekst, men ikke like stor

Også Coop Extra i Jernbanegata i Kongsvinger er ikke veksten like stor lenger, viser tall fra butikken.

Lørdag for to uker siden, i uke 29, var det 76 prosent vekst med 47 prosent økning i antall kunder i forhold til samme tid i 2019.

Forrige lørdag, i uke 30, var veksten på 51 prosent med 29 prosent økning i antall kunder i forhold til samme tid i fjor.

Om nedgangen på 25 prosentpoeng skyldes grenseåpningen alene, folk er på ferie eller andre faktorer, er vanskelig å si, sier butikksjef Øystein Bjerke.

– Det er en liten nedgang mot det vi har sett før. Det er litt tidlig å si noe om årsaken, men i flere medier var det varslet kaos i Sverige. Og jeg tror nok at mange kviet seg med å reise første helgen. Men jeg regner med situasjonen vår langs grensa vil normalisere seg etter hvert, sier butikksjefen.

Bjeke sier at det er lange tradisjoner i området å reise til Sverige for å handle. Han tror at så lenge avgiftene på alkohol, tobakk, brus og godteri er høyere enn i Sverige, kommer nordmenn til å ta turen over grensa.

– Vi regner med at nordmenn vil ta opp igjen gamle reisevaner, selv om kanskje noen har endret handlemønster og kanskje i en lengre periode vil handle mer lokalt, sier Bjerke.

Mindre tobakk

På Kiwi på Skotterud, 20 minutter kjøretur unna Charlottenberg, er det særlig én kategori varer som det ble solgt mindre av lørdag.

– Helgen var normal, slik det har vært de siste månedene. Men vi solgte ikke så mye tobakk som vi pleier, sier butikksjef Line Kvesetberget i Kiwi på Skotterud.

Kvesetberget sier at det er for tidlig å si hva slags konsekvenser grenseåpningen har for butikken hun er sjef over.

Siden mars har butikken hatt en vekst på 70-80 prosent.

Varene som har størst salgsøkning forhold til tidligere, er tobakk, alkohol og brus, varer som har særavgifter, sier butikksjefen.

– Det er tydelig at det er varer som har særavgifter som lokker folk over grensen. Jeg håper det bidrar til en diskusjon om avgiftene her til lands. Og jeg håper også forbrukerne legger merke til hvor stor betydning det har for en kommune å handle på nærbutikken, sier Kvesetberget.

– Minimalt

Butikksjef Morten Botilsrud i Kiwi på Flisa sier at helgens handel ikke har endret seg så mye fra tidligere.

– Det har vært en minimal endring. Om det er fordi det er ferietid eller fordi det er grensehandel, er vanskelig å si, sier Botilsrud.

Butikksjefen sa til TV 2 forrige uke at han frykter at omsetningen vil gå drastisk tilbake når grensene åpner igjen.

I likhet med Kvesetberget håper han at perioden med stengte grenser har åpnet politikernes øyne for avgiftspolitikken i landet med tanke på hvor mye penger nordmenn legger igjen i Sverige.