Mitsubishi har hatt suksess med sin Outlander her i Norge. En ujålete, fornuftig, praktisk, driftsikker og folkelig familie-SUV.

De siste årene er det den ladbare PHEV-utgaven som har dratt Outlander-lasset. Den har også vært Norges mest solgte ladbare hybrid. Gang på gang på gang her hjemme. Vi elsker jo biler med ledning ...

Men nå er det, en facelift eller to til tross, ikke lenger mulig å skjule at dette begynner å ble en noe aldrende bil.

Dagens modell, som er tredje generasjon av familie-SUV-en, kom helt tilbake i 2013. Den fikken stor makeover i 2015 og en litt mindre som 2019-modell.

Samme bil som Nissan X-Trail

Mitsubishi har arvtageren nesten klar, og på lur i kulissene. En helt ny generasjon Outlander som skal vises første kvartal neste år.

Nye Outlander skal ha klare likhetstrekk med konseptet Mitsubishi Engelberg Tourer, som ble vist i fjor. Mye av teknikken skal også være hentet fra denne. Kamuflerte prototyper er allerede observert ute på tester.

Om vi skal tro ryktene vil interiøret bli oppgraderrt kraftig, med bedre materialer og mer utstyr om bord.

Outlander vil trolig bygges på en plattform utviklet sammen med Renault og Nissan, som Mitsubishi nå er i allianse med. Den samme plattformen vil etter alt å dømme også brukes på nye Nissan X-Trail, som er en annen norsk suksess. I alle fall om vi ser noen år tilbake ...

Dette gjør at den nye Outlanderen trolig blir noe større enn dagens. Interiøret skal ha betydelige forbedringer i form av både bedre materialer, mer utstyr og flere assistentsystemer.

Det spekuleres også i om Outlander PHEV nå endelig blir tilbudt med en tredje seterad, som i fossilbilene. Dermed at den kan få plass til syv personer ombord.

Lenger elektrisk rekkevidde

Nye Outlander, vil som sine forgjengere bli tilbudt med flere motoralternativer.

Mest interessant for Norge er nok, i kjent stil, hybridalternativet. Her snakkes det om en 2,4-liters 4-sylindret bensinmotor, batteripakke og elektriske motorer.

Konseptbilen ser heftig og futuristisk ut, men det er nok grunn til å anta at produksjonsmodellen tones noe med i forhold til denne.

I forhold til dagens modell, vil sistnevnte få en elektrisk rekkevidde på 70 kilometer. Det betyr at den kan kjøres lenger enn før på strøm.

I tillegg vil den få et et oppgradert og bedre firehjulsdrift-system også. Outlanderen vil også få nye og smarte tilkoblingsmuligheter og bedre assistentsystemer ombord.

Den blir rett og slett en bedre, smartere og langt mer moderne bil. En bil som definitivt kunne fortsatt sin seiersgang her i Norge.

Dagens Mitsubishi Outlander har mange trofaste tilhengere som helt sikkert kunne tenkt seg å oppgradere til den nye. Slik blir det ikke.

– Dette er veldig leit

Slik blir det ikke. I forrige uke sprakk nyheten om at Mitsubishi ikke kommer til å lansere noen nye modeller i Norge, eller Europa for øvrig, de neste tre årene.

– Dette er veldig leit for den norske bilimportøren og de norske forhandlerne som har hatt en bestselger gjennom mange år. Mitsubishi har mange lojale kunder, og det var store forventninger til nye Outlander som skulle lanseres mot slutten av året. Nå kommer ikke denne, samtidig som flere konkurrenter lanserer nye modeller i et segment der Mitsubishi har vært alene i mange år, sa Atle Falch Tuverud, som er sjefredaktør i BilNytt.no (krever abonnement) til Broom.no forrige uke.

– Det er mye som tyder på at dette er første trinn i at Mitsubishi er på vei til å trekke seg ut av Europa, sier Falch Tuverud videre.

Han poengterer at det ikke nødvendigvis holder med god markedsandel i Norge, hvis salget i resten av Europa er lavt.

Strengere utslippskrav fra EU og fare for store bøter hvis man ikke klarer disse, er også medvirkende årsaker til at flere kan velge å følge i hjulsporene til Mitsubishi.

Nye strenge krav til utslipp

For i 2021 innfører EU et nytt utslippskrav på maksimum 95 gram CO2 per kilometer. Det skal måles ut fra snittet av alle solgte biler fra de ulike produsentene.

Ikke alle er like godt forberedt på den nye ordningen, og det kommer til å vanke gigantiske bøter om man ikke når kravene.

Mange bilprodusenter sliter allerede med små marginer. Da kan det fort være billigere å trekke seg ut av Europa og heller satse på andre markeder, hvor det er enklere å tjene penger.

