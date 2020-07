Veteranen fikk forlate NBA-boblen for å gå i begravelse – ble filmet på strippeklubb

NBA tar ingen sjanser når de førstkommende fredag starter opp igjen ligaen for å fullføre årets sesong.

22 av lagene skal fullføre sesongen på et Disney-eid anlegg i Orlando for å minimere risikoen for koronasmitte. Spillerne er ilagt strenge regler og slipper kun ut av anlegget ved alvorlige tilfeller, som må godkjennes av NBA.

LA Clippers-spilleren Lou Williams fikk tillatelse til å forlate anlegget for å reise til Atlanta for å delta i en begravelse. Noe som ville gitt ham fire dagers karantene, samt hyppig testing for viruset.

Men det basketball-spilleren ikke hadde søkt om var å besøke en strippeklubb etter begravelsen. Jack Harlow, en rapper fra USA, la ut et bilde i sosiale medier av Williams som hadde på seg NBA-munnbind.

Det er NBA som melder om hendelsen selv på sine hjemmesider.

Williams har innrømmet overfor NBA at han var på strippeklubben, men ikke for å se på strippere. Han insisterer på at strippeklubben er hans favoritt restaurant i Atlanta. 33-åringen var raskt ute på Twitter for å bedyre sin uskyld.

Ask any of my teammates what’s my favorite restaurant in Atlanta is. Ain’t nobody partying. Chill out lol #Maskon #inandout — Lou Williams (@TeamLou23) July 24, 2020

Havnet i krangel med tidligere NBA-spiller

NBA brydde seg lite om unnskyldningen og bestemte at Williams må ti dager i karantene. Dermed går han glipp av to Clippers-kamper. Blant annet kampen mot rivalen LA Lakers.

Den tidligere NBA-spilleren Kendrick Perkins, som nå driver med NBA-analyse for ESPN, var lite imponert over valget til Williams.

– Det er forstyrrende at en nykommer som Zion Williamson kan oppføre seg mer voksent enn en NBA-veteran som Lou Williams, skrev Perkins på Twitter.

Få timer senere fikk han svar.

– 15 år i bransjen og det verste du har på meg er at jeg stoppet for å kjøpe kyllingvinger i en pandemi. Perkins, hold kjeft, svarte Williams.

Spillere isoleres i Disney World

Den svært populære fornøyelsesparken hvor spillerne er isolert heter egentlig Walt Disney World Resort og består i hovedsak av fire store temaparker i tillegg til to badeparker.

Men det er ikke i Askepott-slottet at NBA skal avgjøres. For gjemt bort helt i enden av det enorme parkkomplekset finner man også ESPN Wide World of Sports. Det er ifølge NY Times et 220 dekar stort område med fasiliteter tilrettelagt for basketball, fotball, volleyball, lacrosse, baseball og cheerleading.

Det er her kampene vil foregå, mens spillere og støtteapparat vil bo i Disney World hvor Disney eier 18 hoteller.