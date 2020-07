Senere i høst lanserer Mercedes en helt ny generasjon av flaggskipet S-Klasse. Her ventes det mange spennende nyheter – spesielt på teknologifronten.

Men hjemme i Norge, er det kanskje vel så spennende når Mercedes lanserer en helelektrisk S-Klasse i 2021.

Kommende EQS får en helt egen plattform (EVA2), dedikert elektriske biler. Foreløpig finnes det kun bilder av konseptbilen; Vision EQS.

Her er rekkevidden oppgitt til hele 700 kilometer, etter WLTP-normen.

Dette er fremtidens Mercedes S-Klasse

Bekrefter rekordlang rekkevidde

Konseptbilen er utstyrt med en batteripakke på 100 kWt, og har en samlet effekt på 476 hk og 700 Nm.

Det er ofte slik at spesifikasjonene på et konsept ikke videreføres direkte til en ferdig produksjonsmodell. Nå bekrefter imidlertid toppsjefen hos Mercedes, Ola Källenius, at kommende EQS får rekordlang rekkevidde.

På et aksjonærmøte forteller nemlig Källenius at det nye, elektriske flaggskipet får mer enn 700 kilometer rekkevidde på én lading, målt etter WLTP.

Dermed knuser de også Tesla, og bekrefter at de for alvor er med i rekkeviddekampen. Blant Teslaene i dag, er det Model S Long Range som kan skilte med lengst rekkevidde på 610 kilometer.

2021 Mercedes S-Klasse: Blir tidenes mest avanserte modell

Slik ser konseptbilen ut. Fullt så minimalistisk blir produksjonsmodellen antageligvis ikke.

Luksus

Utover rekkevidden, ønsker ikke Mercedes å avsløre flere detaljer på produksjonsmodellen vi får se neste år. Men det er ingen tvil om at bilen vil by på det ypperste av både luksus og teknologi.

– Når det gjelder luksus, komfort og sikkerhet, er EQS i samme liga som S-klasse, har Källenius tidligere uttalt.

EQS skal bygges på Mercedes sin toppmoderne fabrikk «56» i Sindelfingen, rundt 2 mil fra Stuttgart. Denne måler hele 220.000 kvadratmeter, og blir fra 2022 helt CO2-nøytral.

Det kan bli moms på elbiler allerede om 16 måneder

Her er den svenske toppsjefen i Mercedes, Ola Källenius.

