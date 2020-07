Derfor avviser Bodø/Glimt-stjernen beilerne

Sent søndag kveld bestemte Jens Petter Hauge seg for å droppe tilbudet fra Cercle Brugge. Nå bekrefter Bodø/Glimt-stjernen at han har gitt belgierne beskjed.

– Ja, beskjeden er gitt. De syns det var veldig kjedelig. Det var en overgang som var klar lenge, men de hadde full forståelse. Det var en god tone, forteller Hauge til TV 2.

– Jeg var veldig klar for å gi beskjeden nå. Jeg er fornøyd med avgjørelsen og det er godt å bli ferdig med det. Det har helt litt mot den avgjørelsen en stund, det er derfor vi har utsatt det, sier formspilleren.

– Har du bestemt deg for å bli i Glimt ut sesongen nå, eller er det bare Cercle som har fått nei?

– I utgangspunktet fullfører jeg sesongen. Men det kan komme opp tilbud. Jeg har lyst til å være med på det vi har på gang her nå.

Og flere tilbud kan fort komme. Søndag meldte Avisa Nordland at også Heerenveen har vist interesse for Hauge.

– Hvordan vurderer du den klubben?

– Jeg tenker det er en fin klubb. Det ville nok vært muligheter for å gå rett inn og ta steg med en gang. Så det er en spennende klubb, men vi har på en måte satt dem litt i samme bås som Cercle Brugge. Jeg går ikke dit nå, sier Hauge.

Knutsen: – Viser hvor stort hjerte han har for klubben

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen er glad for at han foreløpig får beholde Hauge.

– Det at han ønsker å bli her forteller litt om klubben og det laget han er en del av. Det forteller veldig mye om Jens Petter. Han er en lokal gutt og det at han takker nei til spennende tilbud i utlandet, og vil være med oss videre. Det viser hvor stort hjerte han har for Bodø/Glimt, og det er vi utrolig glade for, sier Knutsen til TV 2.

– Han er i fantastisk god form. Han har prestert bedre og bedre i de kampene vi har spilt. Det kan utgjøre mange poeng for Bodø/Glimt at vi får beholde ham. Dette er en gledens dag for alle som holder med Bodø/Glimt.

Foreløpig nyter Hauge livet som en av Eliteseriens største poengplukkere på seriens beste lag etter 3-1-seieren mot Molde.

– Det er utrolig kjekt å være Glimt-spiller nå. Det ser veldig lovende ut. Vi har fortsatt litt å gå på spillemessig. Det er kanskje litt sykt å si etter ti strake seirer, men vi mener det oppriktig. Vi har veldig troen på det vi driver mer, og vi har enda mer inne. Det er en av årsakene til at jeg vil bli værende, forteller spilleren som står med seks mål og fire assist på sine ni kamper.

I tillegg til å nyte stor suksess med sin egen klubb, har Hauge også fulgt med på den gode sesongen til sitt engelske favorittlag Chelsea.

– Er det en klubb du kunne sett for deg å spille for en gang?

– Det har vært en drøm lenge, men til syvende og sist kan man ikke la seg styre for mye av det. Det er mange klubber som kunne vært interessante. I en ideell verden er absolutt Chelsea en klubb man kunne tenke seg å spille for en gang, sier Hauge.

Får støtte av TV 2-ekspert

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener at Hauges nei til Cercle Brugge var en helt riktig avgjørelse.

– Det er selvfølgelig en veldig god nyhet for Bodø/Glimt. Det var godt å se at han takket nei. Han har vært så god for Glimt, så han må ikke dra til Cercle Brugge nå. Hvis Hauge først skal dra, så må han dra til en langt større klubb der han kan få bedre betalt og med større muligheter til å ta steget opp på den virkelig store scenen.

– Hva slags klubber mener du er passende for Hauge?

– Skal han til Belgia, må han til en av de største klubbene. Frankrike eller Nederland ville også vært et smart steg. Snakker ikke om de største ligaene helt ennå. Heerenveen høres også ut som en fin og fornuftig klubb. Det er en klubb som er god på spillerutvikling og som alltid har bra oversikt over det norske markedet.

– Tror du Hauge blir værende i Bodø ut sesongen?

– Jeg tror Bodø/Glimt kan klare å beholde ham. Det er nok gode muligheter for at det blir et salg før sesongen er over, men jeg tror at en avtale som gjør at Hauge får fullføre sesongen i Bodø vil være en realistisk mulighet.

– Sannsynligvis får han ikke en slik mulighet til å vinne gull med Bodø igjen. Samtidig er det ikke slik at han er ferdig utviklet nå, så det vil bare være fint om han får fullføre sesongen og samtidig fortsette den fine utviklingen i Glimt, mener Mathisen.

– Bør få sjansen på landslaget

Eksperten er også klar på at unggutten bør være aktuell for Norge.

– Jens Petter Hauge leverer landslagssklasse for tiden. Han har en helt egen evne til å passere folk. Det er en nytelse å se ham spille fotball for øyeblikket.

Hauge selv tenker ikke så altfor mye på landslaget for tiden.

– Jeg har ikke fokus på det, men det er en ambisjon man må ha som fotballspiller. Jeg har jo spilt på alle aldersbestemte landslag til nå. Men andre får vurdere om jeg bør spille på A-landslaget nå.

TV 2-ekspert Mathisen er klar på at Bodø/Glimt nå er favoritter til å stikke av med Eliteserie-gullet etter den overbevisende seieren mot Molde.

– De har all verdens selvtillit og har fått jobbet godt over tid. Vi var i tvil om de kunne bli enda bedre i 2020, men svaret er et rungende ja. Akkurat nå er Bodø/Glimt favoritter til å ta gullet. De har et par spillere som leverer på et fantastisk nivå. Jeg håper Lars Lagerbäck følger med, for det er flere spillere som bør være aktuelle.