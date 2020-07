Molde har akseptert Aursnes-bud

Før helgen kunne TV 2 melde at Molde har mottatt et bud fra franske Toulouse på Fredrik Aursnes som er verdt over 25 millioner kroner.



Molde-direktør Ole Erik Stavrum bekreftet budet, men var samtidig klar på at klubben ikke ønsket å gjøre noe særlig med saken før etter gårsdagens kamp mot Bodø/Glimt.

– Fokuset vårt ligger der nå, var Stavrums tydelige beskjed før storkampen på Aspmyra.

Slik TV 2 forstår det nå, har Molde imidlertid bestemt seg for at budet er godt nok til at det vil bli akseptert.



Det betyr at det nå er opp til Fredrik Aursnes å bli enig med den franske klubben om en overgang.

Ordknapp om framtiden

Fredrik Aursnes har hittil vært ordknapp om den potensielle overgangen.

Spørsmålet er om han vil gripe sjansen på Frankrikes nest øverste nivå - eller om han har is i magen og venter på en potensielt større overgang.

– Jeg forholder meg rolig til det der, så får vi se hva de neste dagene bringer. Jeg må ta en vurdering til det, uttalte Aursnes til Eurosport etter gårsdagens 1-3-tap på Aspmyra.

Fredrik Aursnes har kontrakt med Molde ut 2021-sesongen.

Totalt har det blitt 119 kamper i Eliteserien for Molde. Midtbanespilleren står notert med 14 mål og 18 målgivende på de 188 kampene.