Politimester i Øst: – Det er uvanlig at det skjer så mye i et så kort tidsrom

Søndag 12. juli ble Christian Halvorsen (43) funnet drept i hagen etter han grillet middag til familien. Den søndagen markerer starten på en av de mest hektiske ukene Øst politidistrikt har hatt noen sinne.

Tirsdagen etter ble tre kvinner knivstukket i Sarpsborg og hvorav én av dem mistet livet. Fredag landet et Ryanair-fly på Gardermoen eskortert av britiske jagerfly etter at det ble fremsatt en bombetrussel. 14. juli ble to små barna funnet livløse på en privat adresse på Lørenskog, og i etterkant ble moren siktet for drap. Senere søndag måtte politidistriktet rykke ut til ytterligere en bombetrussel, på et tog ved Eidsvoll.

– Vi er et stor politidistrikt, så at det skjer mange alvorlige hendelser hos oss er ikke uvanlig. Det som er uvanlig er at det skjer så mye i et så kort tidsrom, sier politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt.

Samtidig har politidistriktet jobbet kontinuerlig med å løse en av Norges største etterforskningssaker, etter at Anne Elisabeth Hagen forsvant den 31. oktober i 2018.

– Veldig hektisk

Øst politidistrikt så seg nødt til å kalle medarbeidere hjem fra ferie ettersom sakene økte.

– Det har vært veldig hektisk for medarbeiderne våre den siste tiden. Når en stor hendelse skjer så er den første timen veldig avgjørende i forhold til hvor gode bevis vi klarer å sikre oss videre. Da må vi sikre at vi har nok kompetanse og kvalitet, sier Øystese.

Politimesteren har ansvaret for Øst politidistrikt, som omfatter Østfold, Follo og Romerike.

– Når man etterforsker så mange alvorlige saker på samme tid, kan det gå utover kvaliteten på politiarbeidet?

– Etter min oppfatning viser den uka viktigheten av at vi er et stort politidistrikt og ikke tre små slik vi var tidligere. Den uken viste at politireformen var nødvendig. Det at vi hadde nok kraft og kompetanse til å få en god start på disse sakene har vært avgjørende for at vi har lykkes sånn som vi har gjort, sier Øytese.

BLOMSTER: Lys og blomster er satt opp for de to barna som ble funnet drept søndagen den 19. juli. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

– Tragisk sak

Politiet fikk søndag gjennomført et avhør av moren som er siktet for å ha drept sine to barn på Lørenskog. Siktelsen mot henne er ikke endret etter avhøret.

Kvinnens forsvarer, advokat Gunhild Lærum, sier til NTB at avhøret av den 35 år gamle kvinnen ble kort og at hun ikke tok stilling til siktelsen for drap på sine to barn.

– Hun har ikke tatt stilling til siktelsen for drap. Hun klarer ikke å forholde seg til det, hun er veldig utenfor, sier sier Lærum til NTB.

– Kan du si noe om hva moren har forklart i avhør?

– Dette er en veldig tragisk sak og jeg tror alle forstår hvor vanskelig den familien har det nå. Jeg kan ikke si noe mer om etterforskningen sånn saken står nå. Vi jobber fortsatt med tekniske undersøkelser og avhør, sier politimester Øystese.

Politiet opplyser at de ikke mistenker at det det er flere gjerningspersoner i saken.

De «tause vitnene»

Christian Halvorsen (43) stod og grillet i Hagen søndag 12. juli da han ble drept. Han ble funnet med skuddskader av samboeren.

Seks dager senere ble to menn, en på 49 og en på 32 år, pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap.

GRILLET: Christian Halvorsen (43) ble drept da han grillet i hagen 12. juli. Foto: Privat

– Den uken hendelsen skjedde hadde vi det operativ i fokus hvor vi jobbet for å stanse hendelsen og sikre bevis. Nå jobber vi med å kartlegge hva som skjedde slik at vi legge det frem for en domstol, sier politimesteren.

Hun forteller at politiet fortsatt har mange vitner de må snakke med.

– I tillegg er det de «tause vitnene», altså sporene på et åsted, som krimteknikerne våre går gjennom for å få en så fullstendig bilde av hendelsen som mulig, sier Øystese.

Den 49 år gamle mannen ble løslatt i forrige for så å bli pågrepet igjen i helgen. Lørdag formiddag ble han fengslet i fire uker med to uker med full isolasjon, og fire uker med brev- og besøksforbud.

Begge mennene nekter straffskyld.

HUSET: Huset til Tom og Anne-Elisabeth Hagen i Sloraveien 4 på Fjellhamar. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Vil løse sakene

Samtidig vier politidistriktet enorme ressurser til Lørenskog-saken, som har vært etterforsket i 19 måneder.

– Vi jobber fortsatt jevnt og trutt med saken, men vi har fortsatt spørsmål vi må finne svar på. Det er litt sånn at når vi finner svar, så genererer det nye spørsmål. Samtidig er stadig nye biter som faller på plass, sier Øytese.

Hun forteller at det er en veldig spesiell sak å jobbe med siden den har så stor oppmerksomhet i offentligheten.

– Saken er spesiell ettersom den har så stor oppmerksomhet rundt seg. Det har i tillegg vært uheldig at det har vært såpass mye lekkasjer. I ettertid får vi evaluere hvilke veivalg som har vært kloke og hvilke eventuelle skader lekkasjene har hatt, sier hun.

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen. Også han nekter straffskyld.



Politimesteren forteller at politidistriktet nå gjør alt de kan for å oppklare sakene.

– Det som er viktig å få frem er at det er aller mest tragisk for alle menneskene som har blitt berørt av disse sakene. Det er vårt hovedfokus – vi gjør det vi kan for å løse disse saken på en så god måte som mulig, sier Øytese.