Dette bryllupsbilde vekker oppsikt: – Vi var svært heldige

– Dette var artig. Jeg har forstått at dette ikke kommer til å skje igjen, sier fotograf Lene Kristine Torgersen til TV 2.

Hun prater om bildet hun tok i bryllupet til Ingrid og Håkon Johnnessen fra Bodø.

Historien til dette bildet er spesielt. Det er nemlig strenge retningslinjer på flyplassen, og det er sjeldent man får lov til å bevege seg på flystripa. Bodø Lufthavn er en militær flyplass, der Både Håkon og Ingrid jobber som flygeledere. De fikk tillatelse fra Forsvaret til å ta bildene, et privilegium svært få får.

Kun tillatt bruk etter avtale med fotografen. Overtredelser faktureres. Foto: Lene Kristine Torgersen - Fotograf LeneKristine

– Dette var et engangstilfelle. Vi var heldige, sier Torgersen.

Tilfeldig

Planen var å ta et nokså kult bilde på flystripa, som ligger langs havgapet i Bodø. Under vielsen fikk brudeparet og fotografen nyss i at det nærmet seg to jagerfly.

At det skulle komme fly inn til Bodø lufthavn var noe tilfeldig. Bryllupet fant sted 20. juni i år, midt i koronakrisen, og derav færre fly enn normalt.

– Vi hadde et lite håp om det kunne komme et fly, men vi var forberedt og hadde en tentativ plan, forteller Torgersen.

Rett til flyplassen

Etter vielsen satte dem kursen mot flyplassen, samtidig som de hadde kontakt med kontrolltårnet, slik de visste hvor god tid de eventuelt hadde før flyene ankom Bodø.

– Vi spurte om jagerflyene kunne ta en overflygning, og det gjorde dem. Vi fikk to runder med fotograferinger, én gang mens de fløy over, og én etter de hadde landet. Det var sykt kult, og jeg har forstått at dette ikke kommer til å skje igjen, sier Torgersen.

Det var Bodø Nu som omtalte saken først.

Tett på

Heldigvis hadde trioen gjort grundig jobb med å forberede seg, og tenke ut bildene som skulle tas. Da jagerflyene fløy over brudeparet, satt Torgersen på skuldrene til samboeren sin, og fikk bildene som nå har fått stor oppmerksomhet.

– Det kuleste med bildene er at vi kom nå nært på. Både selve flystripa, men også flyene. Denne fotograferingen er det kuleste jeg har vært med på, forteller hun.

– Det var mye lyd og turbulens, men det var selvfølgelig helt trygt, svarer hun på spørsmål om det var skummelt.

– Er dette det beste bildet du har tatt?

– Helt i toppen, iallfall. Dette bildet er rimelig spektakulært, og vanskelig å toppe, sier hun.

– Hvordan har responsen vært?

– Overveldende. Bildene har fått mange «likes» og er delt i forskjellige grupper. Responsen har vært mye heftigere enn det jeg er vant med, men det er jo bare utrolig kult.

Fornøyd brudepar

Brudeparet selv kunne ikke vært mer fornøyde med resultatet.

– Det går nesten ikke an å se for seg. Resultatet ble bedre enn hva vi hadde forventet, sier paret til TV 2.

De har jobbet på flyplassen siden 2011 og 2012, og møttes naturligvis også der. Derfor fikk de ideen av å ta bilde med landingslysene i bakgrunn.

– Da vi var på vei til flyplassen fikk vi beskjed om at to F-16 var på vei tilbake. Derfor kjørte vi direkte til stedet vi skulle ta bildet, og resultatet ble helt fantastisk, sier Ingrid.