Stjernene som kan hentes gratis: – Hadde aldri klart topp fire uten ham

Edinson Cavani (33), Thiago Silva (35), Willian (31), Zlatan Ibrahimovic (38) og Jan Vertonghen (33) er bare noen av navnene som befinner seg på den stjernespekkede listen over kontraktsløse fotballspillere.

Pedro (33) skal være bortimot klar for Roma, mens Thomas Meunier (28) har signert for Borussia Dortmund, men det er fortsatt flere stjerner som har til gode å signere for en ny klubb.

– En del av dem er jo blitt ganske gamle, men de holder nok noen år til. Jeg ser ikke for meg at noen av de største klubbene i Premier League velger å gå for dem. Kanskje Cavani kan være en god kort løsning for noen av dem, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Huseklepp tror Thiago Silva kan ende opp i Italia. Bergenseren spilte mot Silva da han var i Bari i 2011. Den sesongen vant «I Rossoneri» ligaen, og har ikke vunnet den siden.

– Jeg er ikke overrasket om Thiago Silva ender opp i Italia, kanskje i Milan. Han var jo enorm for dem sist gang de vant ligaen. Zlatan har gjort det så bra i Milan at de bør gi han en ny kontrakt.

Noen av spillerne som er uten kontrakt ved sesongslutt Premier League: Willian, Ryan Fraser, Pedro, Jan Vertonghen, Adam Lallana, Jeff Hendrick, Nathaniel Clyne, Jordon Ibe, Angel Gomes, David Silva, Nampalys Mendy, Aaron Lennon, Oumar Niasse og Matthew Longstaff. Serie A: Zlatan Ibrahimovic, Giancomo Bonaventura, José Callejón, Cristian Ansaldi og Lucas Biglia. Ligue 1: Edinson Cavani, Thiago Silva, Malang Sarr, Sergio Rico, Eric Maxim Choupo-Moting Andre ligaer: Omar Elabdellaoui, Markus Henriksen, Mario Mandzukic, Mario Götze, Max Kruse, Janik Haberer, Daler Kuzyaev, Robin Knoche, Antonio Valencia, Bendikt Höwedes, Mame Biram Diouf

Den tidligere Brann- og Bari-spilleren får støtte fra kollega Simen Stamsø-Møller.

– Jeg ser ikke bort ifra at Silva ender opp i Milan. Det er en mulighet for et reunion mellom Zlatan og Silva. Det var de som var kromtappene da klubben hadde suksess sist, noe som sørget for at begge to har en høy stjerne i byen.

Huseklepp mener at Chelsea burde beholde Willian, men han tror det kan bli trangt om plassen i Frank Lampards startellever neste sesong.

– Willian er en spiller det fortsatt går an å få noe ut av. Han har vist god form for Chelsea, og jeg tenker ikke at han er ferdig som spiller. Men samtidig ser jeg ikke City, United eller Liverpool gå for ham. Kanskje kan han være noe for Arsenal.

– Jeg tenker også at Chelsea kunne hatt bruk for ham fremover. Men med Werner, Pulisic, Ziyech og muligens Havertz inn kan det bli trangt, sier Huseklepp.

LANG FARTSTID: Willian signerte for Chelsea i 2013 og har spilt totalt 339 kamper for Chelsea. Han har scoret 63 mål og levert 62 målgivende pasninger. Foto: Michael Regan

– Hadde ikke klart topp fire uten Willian

Simen Stamsø-Møller er klar i sin tale angående Willian.

– Basert på denne sesongen burde Chelsea definitivt gi ham en ny kontrakt. Det er litt utypisk Willian å være stabil over lengre perioder, men det har han klart i år. Jeg hadde sett for meg at han skulle fases ut av laget, men hadde det ikke vært for ham, hadde de ikke klart topp fire i år. Han har vært en nøkkelspiller, sier Stamsø-Møller.

Hvor tenker du Ryan Fraser kunne passet inn?

– Jeg tenker umiddelbart på Southampton. De vet hvordan de får mye ut av pengene, jeg er ganske sikker på at de har han på radaren sin. Jeg tror også han kunne gått inn som en backup i en av de store klubbene. Men om han ønsker å spille fast i Premier League, så er ikke de store klubbene noe for ham.

Erik Huseklepp tror ikke at Fraser skal sikte seg inn på en av toppklubbene. Han tror de fleste klubbene i midtsiktet eller et av de nyopprykkede lagene vil være et smart steg for Fraser.

Tror ikke Cavani er interessert i å spille andrefiolin

Et av de heteste navnene på listen er Edinson Cavani. Uruguayaneren har rukket å bli 33 år, men har hatt som vane å hamre inn mål i samtlige klubber han har spilt for.

– Tottenham kunne trengt en backup for Harry Kane. De er veldig sårbare når Kane er skadet, men så spørs det om Cavani er interessert i å være andrevalg, sier Huseklepp.

Stamsø-Møller tviler sterkt på at Cavani er på jakt etter en benketilværelse.

– Jeg har en følelse av at han havner i Atletico Madrid. Det er en klubb som hadde kledd ham veldig godt. De har en stil som matcher hans temperament og vilje. Han ser fortsatt veldig ivrig og sulten ut. Det vrenger seg i ansiktet hver eneste gang han scorer.

GLEDE: Edinson Cavani feirer alle mål som om det er hans siste. Foto: Franck Fife

– Cavani burde være attraktiv for de fleste klubbene. Jeg tror det faller ned på lønn og lovnader om hyppig spilletid. Hva er vitsen med å dra til Tottenham, han har jo sittet på benken i PSG lenge. Han kan også fort havne i Inter, sier Stamsø-Møller.

– Kjent som en liga som tar godt vare på eldre spillere

De to ekspertene har begge et lidenskapelig forhold til Serie A. Stamsø-Møller kommenterte ligaen i mange år før han byttet over til Premier League, mens Erik Huseklepp fikk 14 kamper for Bari i 2011.

Mandag ble det klart at Jan Vertonghen var ferdig i Tottenham, begge ekspertene er ganske sikker på hvor hans fremtid ligger.

– Jeg tenker fort Italia. Han har aldri hatt det høyeste tempoet, men han er fortsatt god. Han hadde passet godt inn i Serie A, sier Huseklepp.

Stamsø-Møller er enig.

– Serie A er jo kjent for å være en liga som tar godt vare på eldre spillere. Det synes jeg egentlig er ganske fint. Når de ikke kan være i de aller beste ligaene, som Serie A var da jeg var liten, så er det fint at store og mellomstore profiler kan komme og spille ferdig karrierene sine. Serie A er også en liga i bra utvikling, bare se på Lazio og Atalanta denne sesongen, sier Stamsø-Møller.