Fotballryktene: Supertalent er på radaren til storklubber

Det går mot budkrig for Ozan Kabak. Den tyrkiske midtbanespilleren har levert meget solid spill for Schalke 04 denne sesongen, noe flere storklubber har fått med seg. Liverpool, Manchester City, Juventus og Borussia Dortmund skal alle ønske seg 20-åringen, skriver Daily Mail.

Liverpool jakter også Leicesters Harvey Barnes, skriver Daily Mirror. Kantspilleren herjet for West Bromwich i starten av sesongen, noe som sørget for at Leicester hentet ham hjem fra låneoppholdet. I Premier League fortsatte unggutten å vise kvalitetene sine.

Roy Hodgson skal ha innsett at Wilfried Zaha er klar for å ta steget videre fra Crystal Palace. Det tidligere United-talentet har vært blant Crystal Palace sine beste spillere de siste sesongene. I fjor var han sterkt ryktet til både Chelsea og Arsenal, men det spørs om de er interessert i ivorianeren som hadde en nedgående formkurve mot slutten av årets sesong, skriver Goal.

Chelsea og Leverkusen er i førersetet i kampen om å få signert Ajax-keeper André Onana. Tyskerne har lagt inn et bud på rundt 200 millioner kroner, men Chelsea skal være villige til å høyne dette til 300 millioner kroner, hevder Voetbal International.

Steven Gerrard ser ut til å miste en av sine viktigste spillere i Rangers. Spissen Alfredo Morelos skal ifølge Sky Sports være nære en overgang til franske Lille.

Marcelo Bielsa har startet jakten på forsterkninger til Leeds-laget som er tilbake i Premier League etter at de rykket ned i 2004. Treneren som har fått heltestatus i Leeds skal ha rettet øynene sine mot Gent-spiss Jonathan David. Kanadieren scoret 23 mål for Gent denne sesongen. 280 millioner kroner skal være prisen, hevder De Zondag.

José Mourinho har planer om å hente en av nøkkelspillerne til Bournemouth. Joshua Kings klubb må vente seg hard kamp for å holde på de beste spillerne sine, etter at de søndag rykket ned til Championship. Callum Wilson skal ifølge Sky Sports være svært ønsket av Mourinho.