Mor avhørt – fremdeles siktet

Mor til de avdøde barna som ble funnet på en privat adresse på Lørenskog 19. juli er fremdeles siktet i saken, etter at politiet avhørte henne søndag.

Etter avhøret søndag, mistenker ikke politiet flere gjerningsmenn i saken.

Det skriver politiet i Øst i en pressemelding.

«Hennes status som siktet i saken er ikke endret etter avhøret», skriver politiet.

Av hensyn til etterforskingen ønsker ikke politiet å gå ut med ytterligere informasjon om hva som kom frem i avhøret.

I tillegg ønsker de ikke å uttale seg om andre faktorer knyttet til hendelsen.



Den siktede 35 år gamle moren har frem til søndag ikke vært i stand til å snakke med politiet, grunnet hennes helsetilstand.

Den 19. juli ble de to små barna funnet livløse på en privat adresse på Lørenskog, etter at politiet og brannvesenet rykket ut på en melding om et sprinkleranlegg.

Utrykningen tok en brå vending, da barna ble funnet livløse, og moren kritisk skadd på stedet.

Far til barna ble samme dag siktet i saken. Dagen etterpå frafalt siktelsen, da mor ble siktet for drapet på de to små barna.

Fredag var det begravelse for barna.

Til TV 2 uttalte fars ny bistandsadvokat John Christian Elden fredag at faren har det veldig vanskelig.

– Han har det forferdelig. Dette har vært en dag hvor han har måttet begrave sine to små barn. Man kan bare tenke seg hvordan situasjonen er.