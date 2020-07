Ronaldo sikret tittelen for Juventus - Thorsby så rødt

Cristiano Ronaldo scoret da Juventus tok sin niende strake Serie A-tittel. Morten Thorsby ble utvist for gjestene.

Juventus 2-0 Sampdoria

Siden AC Milan tok tittelen i 2010/11-sesongen, har kun ett lag stukket av med tittelen i Italia. Juventus kunne søndag kveld feire sin 35. Scudetto og sin niende på rad.

Syv minutter på overtid i førsteomgang scoret Juventus' nummer syv i kampen mot Sampdoria. Cristiano Ronaldo satte ballen i mål etter et frekt frisparktrekk.

Det var portugiserens 31. scoring på 32 kamper i Serie A denne sesongen.

I andreomgang doblet Frederico Bernadeschi ledelsen for Torino-klubben. Så ble norske Morten Thorsby utvist for Sampdoria etter to gule kort. Det siste kortet ble tildelt etter en takling på Miralem Pjanic.

Ronaldo fikk sjansen til å legge på et tredje mål, men skjøt et straffespark i tverrliggeren. Hans første straffebom denne sesongen etter tolv mål fra straffemerket denne sesongen.

Kampen endte 2-0.