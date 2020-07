Premier League-rekordene du (kanskje) ikke visste ble satt

o Med sin scoring mot Burnley ble Riyad Mahrez den niende afrikaner og første algerier til å nå 50 Premier League-scoringer. (Etter Didier Drogba, Emmanuel Adebayor, Yakubu, Sadio Mané, Yaya Touré, Mohamed Salah, Nwankwo Kanu og Efan Ekoku)

o Liverpools 5-2-seier over Everton var deres 32. Premier League-kamp på rad uten tap, deres lengste ubeseirede rekke noensinne i toppdivisjonen. Rekken ble til slutt utvidet til 44 kamper før den ble stoppet.

o Duncan Ferguson var midlertidig manager for Everton og slo Chelsea 3-1 på Goodison Park i sin første kamp i jobben. Det er første gang i Premier Leagues historie at Chelsea har tapt en kamp mot en manager som leder et lag for første gang i Premier League.

o Heung-Min Sons solomål for Tottenham i 5-0-seieren over Burnley, da han løp 71,41 meter, var den lengste distansen noen hadde løpt alene med ballen før scoring siden Andros Townsend løp 75,97 meter før han scoret for Crystal Palace mot WBA i mars 2017.

o Leicesters 4-1-seier over Aston Villa var deres åttende strake seier i Premier League - den lengste rekken med triumfer på rad noensinne på øverste nivå for revene.

o Arsenals 3-1-seier over West Ham var første gang siden 5-3-seieren over Chelsea i oktober 2011 at de hadde vunnet en bortekamp der de lå under til pause i Premier League. I samme kamp ble også Gabriel Martinelli (18 år og 174 dager) den yngste spilleren til å score i sin første Premier League-kamp fra start for Arsenal.

o Mellom september og december scoret engelskmenn 16 mål på rad for Southampton, den lengste sådan rekke siden QPR scoret 17 på rad fra engelskmenn mellom mars 1996 og september 2011 (selvmål ikke inkludert).

o I Bournemouths 0-1-tap hjemme mot Burnley ble det kun registrert fem avslutninger totalt i hele kampen. Det er det laveste antallet siden slike data begynte å bli registrert i 2003/04-sesongen.

o Sheffield Uniteds 1-0-seier borte mot Brighton gjorde at de hadde spilt de ni første bortekampene uten å tape, noe som kun hadde skjedd en gang tidligere for et nyopprykket lag på øverste nivå i England 1-0 (Burnleys ti kamper i 1947-48).

o Watfords 2-0-seier hjemme mot Manchester United stanset den klubbrekordlange rekken med tolv strake ligakamper på hjemmebane uten seier.

o Manchester Uniteds Scott McTominay fikk gult kort etter kun 24 sekunder på Boxing Day mot Newcastle. Det er det raskeste i Premier League siden tallmateriale for nøyaktig tidtaking ble startet i 2006/07.



o Manchester City avsluttet tiåret med seier, noe som gav dem 251 Premier League-seire totalt mellom 2010 og 2019. I engelsk toppfotballs historie har kun Manchester United (255 fra 2000 til 2009) tatt flere i løpet av et tiår.



o Arsenal tapte fire strake hjemmekamper (alle turneringer) for første gang siden desember 1959.



o Norwich Citys Emiliano Buendia skapte 29 sjanser for sine lagkamerater i desember, det meste fra en spiller i en enkelt kalendermåned siden man begynte å registere slike tall i 2003/04-sesongen.