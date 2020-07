TV 2s ekspert sammenligner Lampard med Klopp

Chelsea-Wolverhampton 2-0

Chelsea holdt hodet kaldt og slo Wolverhampton 2-0 i siste serierunde søndag, noe som sikret 4. plassen i Premier League i Frank Lampards debutsesong som manager i klubben.

Dermed skal de blå spille Champions League også neste sesong, en prestasjon som fikk frem superlativene i TV 2 Premier League-studio søndag.

– Vi har sagt at klarer han å få Chelsea til Champions League igjen, har han gjort jobben sin. Og han har gjort mer enn det. Det er noe med måten han har tatt tak i det offensive. Han har turt å gå ut og være tøff i trynet, sa Petter Myhre.

Lampards offensive holdning både i intervjusituasjon og i spillestil har gjort laget til interessante for både klubbens egne og nøytrale supportere, men med en målforskjell på 69-54 og helt tolv tapte kamper er det klart at det fremdeles er en del som gjenstår om de blå skal kunne kjempe om ligatittelen igjen allerede i Lampards andre hele sesong.

– Jeg har aldri snakket med fyren, men når jeg sitter og ser på inngangen hans og ser på intervjuene, så går det på at «hvis vi skal bli gode nok til å utfordre Manchester City og Liverpool, må vi kunne gå ut på bortebane og diktere og tørre». Man må kunne gå ut på hjemmebane og diktere og tørre. Og så må man få på plass gode nok defensive spillere. Det er den største akilleshælen for Chelsea, men han har begynt med det vanskeligste, sa Myhre.

Sammenlignes med Klopp

Lampard hadde kun en sesong som manager i Derby i Championship bak seg før han tok over reimene på Stamford Bridge, der han i løpet av sin tid som spiller mellom 2001 og 2014 blant annet vant tre Premier League-titler, Champions League og Europa League.

TV 2s ekspert sammenligner nå Lampards jobb som manager for de blå med den Jürgen Klopp har gjennomført i Liverpool, der det tok flere år før tyskerens lag ble gode nok bakover og stabile nok til endelig å hente hjem igjen trofeene de hadde tørstet etter.

– Det er litt som Klopp gjorde i Liverpool. «Vi må opp der og tørre å gå i strupen på de beste lagene, og få noen svar. Hvilke spillere er det som er gode nok? Er vi gode nok til å mestre dette spillet her også på bortebane?». Så gjør han noen gode signeringer nå, men igjen er de offensive. Får han på plass noe mer styrke defensivt der, så kan det bli ordentlig gøy å følge Chelsea neste sesong, sa Myhre.

Nyervervelsene forut for 2020/21 heter nemlig Timo Werner og Hakim Ziyech, to av Europas mest spennende offensive spillere, mens det altså er liten tvil om at at det er bakover skoen trykker. Myhres ekspertkollega Brede Hangeland tror ikke nødvendigvis at det er nytt materiell som skal til, men at noe må gjøres er åpenbart.

– De har sluppet inn 54 mål, men kommer seg til Champions League. Det er ganske vanvittig. En gammel regel i fotball sier at det er enklere å gjøre noe med det defensive enn det offensive. Kanskje nye spillere, kanskje bare litt bedre balanse, så fremstår de som et enda bedre lag neste sesong, sa den tidligere Premier League-stoppergiganten.

Se hele samtalen i videovinduet øverst. Se hvordan Chelsea avsluttet Premier League-sesongen i videoen nederst!