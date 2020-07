Fagermo hyller VIF-komet: – Har noe ekstra

– Mange sammenligner meg han han som spiller løkkefotball på banen, og det synes jeg er gøy. Jeg kommer i min egen sone før kamper, gliser Osame Sahraoui til TV 2.

Søndag var løkkefotballen byttet med Intility Arena og en av de største scenene i Norge da han fikk sin tredje start for sesongen, men det så ikke ut til å affisere stortalentet nevneverdig.

– Han er unorsk. Jeg er veldig opptatt av å ha en klar struktur i spillet, men å ha noen som kan bryte ut og har noe ekstra er det ikke mange av i norsk fotball, men han er en av de, skryter Dag-Eilev Fagermo til TV 2.

Sahraoui tidvis herjet med Strømsgodset og angriperen var et konstant uromoment med flere lekre finesser - og toppet opptreden med å åpne målkontoen for blåtrøyene.

– Det smakte veldig godt. Jeg har ventet lenge på denne muligheten her og det smaker veldig godt å få den her på hjemmebane, sier 19-åringen som forlenget kontrakten med osloklubben ut 2023 onsdag.

Medaljekandidat

Stortalentet var ni år sist gang Vålerenga vant en medalje i Eliteserien, men etter at en tredjedel av sesongen er ferdigspilt er blåtrøyene på tredjeplass med 19 poeng.

– Er dere en medaljekandidat i år, Fagermo?

– Det er et godt spørsmål. Det var et lag som slet i fjor etter at Ejuke forsvant i fjor. Det er stort sett samme gjengen som er her nå, men vi fornøyde med dit vi har kommet så langt, sier Fagermo om medaljemulighetene.

I fjor sto Vålerenga bokført med 17 poeng og fjerdeplass etter 10 serierunder. Deretter raknet det fullstendig og klubben plukket kun 17 poeng de siste 20 kampene.

I år har imidlertid Sahraoui troen på at det ikke rakner.

– Jeg føler vi skal gå hele veien, svarer Sahraoui på spørsmål om hovedstadsklubben er en medaljekandidat i år.

– Forsvarsspillet holder toppnivå

Den dårlige poengfangsten siste halvdel av sesongen blandet Vålerenga inn i nedrykksstriden, og laget slapp inn hele 31 mål de siste 20 kampene.

Etter 2-0 seieren mot Strømsgodset søndag har Fagermos menn holdt nullen de siste fire kampene, og TV 2s fotballekspert, Erik Huseklepp, er imponert over jobben Fagermo har gjort siden Vålerenga-inntreden i januar.

– Jeg vil gi Fagermo honnør for måten han har gjort det på. Han har ikke gått inn i Vålerenga og fikset alt med en gang, sa Huseklepp i Fotballxtra-studio søndag.

– Han begynte bakfra og tettet igjen. De slipper inn mindre mål. Tidligere har de sluppet inn mål i hytt og gevær. Han tok ikke alt med en gang, og det tror jeg var ekstremt lurt av Fagermo da han tok over Vålerenga-jobben, fortsetter den tidligere Brann-spilleren.

Vålerenga-kaptein Jonatan Tollås Nation mener at klubben nå begynner å se konturene av hva sjefen ønsker etter seks måneder i sjefsstolen på Intility.

– Han har kommet med sin filosofi og vi har lært mye. Vi var ikke helt amøber før han kom. Vi kunne spille fotball, men det var enkelte ting som han justerte på og som har funket veldig bra, sier Tollås Nation til TV 2.

Så langt denne sesongen har klubben sluppet inn ti mål, deriblant fire borte mot Odd i tredje serierunde. Siden den gang har klubben, sammen med Rosenborg, sluppet inn færrest mål i Eliteserien med fire baklengs.

– Forsvarsspillet holder toppnivå nå og det er hovedgrunnen til at vi er der vi er på tabellen, sier Fagermo.