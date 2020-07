– Jeg synes det er en skam for alle

– Med fullt stadion hadde det vært en helt fantastisk dag. Jeg savner det veldig mye, og jeg kan seriøst ikke forstå hvorfor det ikke kan være flere, sier Bodø/Glimts Kasper Junker til TV 2 om publikums-restriksjonene på norske fotballarenaer.

Søndag kunne Junker og Bodø/Glimt juble for sin tiende seier på ti kamper, men kun foran 200 tilskuere.

– I Danmark har de jo, jeg vet ikke hvor mange tusen tilskuere, og vi har færre smittetilfeller her i Norge. Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg synes bare det er en skam for alle, det må jeg si, sier den danske spissen.

– Nå når vi gjør det så bra synes jeg det er synd at hele Bodø ikke får være her. Det er bare en skam at de ikke får komme på stadion. Jeg synes alle burde få den opplevelsen, legger han til.

– Rart at du kan gå på kjøpesenter

Junker får støtte fra trener Kjetil Knutsen.

– Det går ikke an å være uenig med det. Det er rart at du kan gå på et kjøpesenter der det er overbefolket, men her som vi har vakter og kan holde folk adskilt skal det ikke være mulig. Så jeg er helt enig med ham, sier Bodø/Glimt-treneren.

– Jeg tror Norges Fotballforbund er helt enig. Det er vel de som står på podiet hver torsdag og fredag som må våkne nå. Ellers tror jeg at hvis ikke folk skjønner logikken i de begrensningene de lager, da tror jeg de mister folket, fortsetter han.

– Ufattelig synd

Ulrik Saltnes mener Bodø/Glimt hadde fylt Aspmyra mot Molde søndag , dersom det hadde vært mulig, og innrømmer at han savner mer publikum.

– Det er ufattelig synd både for oss og hele Bodø at det ikke går an, så får de som har peiling på virus og lignende ta seg av de reglene. Men vi savner fellesskapsfølelsen og den identitetsbyggingen det faktisk er. Dette er jo ekte nord-norsk varemerke som vi gjerne skulle delt med 6000 andre nordlendinger, sier Saltnes.

– Så klart ønsker vi at de skal åpne for flere, så skal ikke jeg legge noe press eller noe sånt, for det er sånn som det er. Men så skal det sies at de 200 som er her lager fantastisk liv, og det er bare å hylle dem. De gjør en fantastisk jobb, understreker Patrick Berg.