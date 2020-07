Så viktig er CL-plassen for United: – Prosjektet til Solskjær står støtt

TV 2s fotballeksperter og Manchester United-ekspert mener at plassen i Champions League kan bli helt avgjørende for Ole Gunnar Solskjær.

Søndag sikret Manchester United seg plass i neste sesongs Champions League med 2-0-seier over Leicester som ga tredjeplass i Premier League.

The Athletic-journalist og Manchester United-ekspert, Andy Mitten, forklarer at forskjellen på Champions League og Europa League neste sesong er enorm for klubben.

– Dette var ekstremt viktig. Champions League gjør en stor forskjell i klubbens struktur. Hadde de ikke klart det, ville viktige sponsorer betalt United mindre, for eksempel Adidas som ville betalt 30% mindre av de £75 millionene (880 millioner kroner) som de nå får. Mer penger vil gjøre United sterkere, sier Mitten til TV 2 og legger til:

– Samtidig har det mye å si for United på overgangsmarkedet. Jeg vil påstå at United hadde hatt Fernandes fra start av denne sesongen hadde de kvalifisert seg for Champions League forrige sesong.

TV 2s fotballekspert Petter Myhre er enig med United-journalisten.

– Det at de nå får en Champions League-plass gjør at det prosjektet er lettere å ta videre. De er mer attraktive for spillere, det er mer attraktivt å bli der for de aller beste spillerne de har.

– Mangler to-tre spillere

Sommerens overgangsvindu står nå for tur. Der har United nå større sjanser til å få inn dem de vil ha med Champions League-fotball å tilby.

– Solskjær vet at han mangler to-tre spillere for å kjempe om tittelen, men den utviklingen laget har hatt siden tapet mot Burnley i januar er oppløftende. De scorer mer mål og tapte ikke en ligakamp etter det, påpeker United-eksperten og legger til at nordmannen har fansen på sin side.

– Men jeg kan ikke si at de kommer til å bli som Bodø/Glimt neste sesong, humrer Mitten etter å ha fått med seg Glimts 10. seier på rad for sesongen, mot Solskjærs gamleklubb Molde.

Se kampsammendrag fra Leicester-Manchester United under:

Daglig leder i Manchester United Supporters Club Scandinavia, Bernt Hjørnevik, er positiv til veien videre med Solskjær i sjefsstolen.

– Med utgangspunktet han kom inn med, så må man ta skritt for skritt. Dette kan gi oss et «kjempeboost» inn mot overgangsmarkedet. Han vet nå eksakt hvordan vi skal spille og kan nå forme det med å spisse laget med 4-2-3-1-formasjonen, sier Hjørnevik.

– Gjør prosjektet lettere

TV 2s fotballeksperter skryter av jobben kristiansunderen har gjort med Manchester United siden han tok over etter José Mourinho i desember 2018.

– Han har gjort en veldig viktig jobb med tanke på kulturbyggingen. Det er unge spillere også som kommer inn og blir med på denne reisen, og det vil han få igjen for senere, sier Solveig Gulbrandsen.

EKSPERT: Petter Myhre er imponert over hva Solskjær har fått til i United. Foto: Daniel Sannum Lauten, Tv 2

I tillegg til å få inn nye spillere, er Petter Myhre tydelig på at Solskjær må fortsette med å satse på klubbens akademispillere.

– Det er unge spillere, men det er ikke nødvendigvis sånn at de neste år er ett år bedre. De må fortsette å utvikle. Det har Guardiola gjort, det har Klopp gjort. De klarte å utvikle de spillerne de allerede har der. Det er lovende, men det er et stykke opp til de to beste.

Brede Hangeland sier at United fortsatt har utfordringer foran seg, men at klubben er i riktig retning.

– Å tette den luken er en stor jobb, men hvis en hadde laget en tabell fra Bruno Fernandes kom til Manchester United, er avstanden betydelig mindre enn dette her. Så prosjektet til Solskjær står støtt, men det er ekstremt viktig for ham at de kommer inn i Champions League.

– Noen ville argumentert med «Hvorfor ikke hente Pochettino?» hvis de hadde endt som nummer fem her. Så han får betalt både for kulturen og på resultatet til slutt, konkluderer den tidligere landslagskapteinen.