Gjør du denne tabben, kan det raskt bli brann hos deg

Søndag kveld rykket alle nødetatene ut til en adresse i Horten sentrum, etter melding om brann i en bolig.

Politiet var først framme på stedet og oppdaget at det var snakk om en gjenglemt, tørrkokt kjele på komfyren.

Da brannvesenet kom fram, var brannen slukket.

Spredte seg

– Kjelen var tørrkokt, men flammene hadde også påført ventilatoren skader. Derfor demonterte vi den, for å forsikre oss om at det ikke brant oppover i ventilasjonskanalen, sier vakthavende brannsjef Andrew C. Wright.

TØRRKOKT: Brannen kunne lett ha endt mye verre. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

Røyken fra brannen, som hadde startet i andre etasje av bygget, hadde også spredd seg til etasjen over.

Beboerne i bygget måtte oppholde seg ute, mens brannmannskapene luftet ut røyken med vifter.

– Røykskadene var ikke mer omfattende enn at beboerne kan vende hjem ganske snart, sier Wright.

– Hold gitteret rent

Selv om det gikk bra denne gangen, ønsker brannvesenet å komme med en advarsel:

– Generelt viser denne brannen med all tydelighet hvor viktig det er å holde gitteret i kjøkkenventilatoren så rent som mulig. Er det stor ansamling med fett der, kan det raskt bli en større brann – ofte med spredning der ventilasjonsrøret går gjennom vegg eller etasjeskillet, sier brannsjefen.