Bodø/Glimt herjet: – Å være i denne posisjonen må vi elske

Bodø/Glimt - Molde 3-1

Se høydepunktene fra kampen i videovinduet øverst i saken!

Da Ohi Omoijuanfo satte en tidlig scoring for Molde, så det et lite øyeblikk ut til at Bodø/Glimt skulle lide sitt første poengtap for sesongen. Men lokomotivet fra Bodø lot seg ikke stoppe.

Hjemmelaget leverte festfotball, og med scoringer fra Patrick Berg, Kasper Junker og Jens Petter Hauge tok de tre poeng i toppkampen mot Molde.

– Jeg hadde gledet meg til å se dem i dag, da de fikk den testen ved å få Molde opp til Aspmyra. Det er årets prestasjon den kampen de spiller i dag, sier en begeistret Ole Martin Årst om Bodø/Glimt.

Og testen bestod de med glans. Trener Kjetil Knudsen mener at dette beviser en mental utvikling i troppen.

– Det var en litt sånn opp og ned-kamp i dag, og utrolig gøy at vi klarer å ta det. Vi fikk en tøff start og så viser vi at mentaliteten og robustheten i gruppen har vokst, og det er gøy å vinne på en middels dag. Det er vel oppsummeringen, sier Knutsen til TV 2 etter kampen.

Bergenseren tar ikke av, selv etter ti av ti seirer.

– Det er spilt én tredjedel av sesongen. Vi kan vel si at vi har fått en god start på sesongen, og jeg tror Molde kan si at de også har fått en god start. Vi har fokus på å utvikle dette laget videre, så blir det utrolig gøy i fortsettelsen. Det å være i denne posisjonen må vi elske, vi må like det. Det er mye verre å være i skoene til Aalesund-spillerne, sier Knutsen.

Full uttelling for Bodø/Glimt

Med seier mot Molde ligger Bodø/Glimt særdeles komfortabelt på toppen av tabellen, med full uttelling og 30 poeng etter ti runder.

Men kampen startet med en kalddusj for Bodø/Glimt. Marius Lode gjorde en stygg feil, ballen havnet hos Magnus Wolff Eikrem som sendte den videre til Ohi som igjen satte ballen sikkert i mål. Allerede etter et kvarters spill fikk Kasper Junker en enorm mulighet til å utligne, da han fikk et perfekt innlegg fra landsmann Philip Zinckernagel. Men dansken bommet regelrett på ballen og rotet dermed bort en sjanse som burde endt med scoring.

– Hadde Junker fått foten, kneet, leggen eller hva som helst på den der, så hadde det vært mål, sa fotballekspert Jesper Mathiesen i FotballXtra-studio.

Patrick Berg ga hjemmelaget en fortjent utligning etter 25 minutter, da han dundret ballen i mål på frispark.

Jens Petter Hauge hylles av ekspertene

Molde kom til noen fine sjanser i starten av andre omgang, men det var Bodø/Glimt som festet grep om kampen. Først økte Junker til 2-1, etter en lekker flikk fra Ulrik Saltnes. Jens Petter Hauge ville også være med på leken og leverte en nydelig scoring etter angrepsspill i særklasse. Målgivende pasning kom selvfølgelig fra Kasper Junker.

Jens Petter Hauge ville være med på leken og setter inn 3-1 etter strålende angrepsspill.

– Det er bare å ta av seg alt man har. Han triller ball i hatt med dem han vil, om det er Molde, Barcelona, Real Madrid eller hvem det måtte være. For en spiller. Han er i så god form. Se den roen, sa Ole Martin Årst om Hauges scoring.

Jesper Mathisen vil se Hauge med norgesflagg på brystet.

– For en scoring, for en spiller, for en mann. Jens Petter Hauge kan ikke dra til Cercle Brügge og rote rundt i en middels belgisk klubb, han må komme seg til en større klubb. Han må også komme seg inn i Lars Lagerbäcks landslagstropp, sa Mathisen.

– Vi får jakte dem

Molde ligger nå fem poeng bak serielederen. Magnus Wolff Eikrem erkjenner at Bodø/Glimt fortjente tre poeng i kveld.

– De var utrolig gode. Vi kunne vel gjort noe på 1-1, men det hadde vært veldig ufortjent. Bodø/Glimt er et fantastisk lag og heldigvis er det 20 kamper igjen, sier han til TV 2 etter kampen.

– Bodø/Glimt har hatt en helt fantastisk start, så vi får jakte dem, legger han til.

Eikrem tror Bodø/Glimt kommer til å henge med hele veien.

– De spiller bra, har fantastiske ferdigheter i tillegg til å løpe så mye og gode enkeltspillere. Det kommer til å bli veldig vanskelig hvis de beholder dette laget ut sesongen. Da kommer de til å være med helt inn, understreker Eikrem.