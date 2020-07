De Bruyne tangerte Henrys rekord

Manchester City - Norwich 5-0 (2-0)

Kevin De Bruyne fikk sin 20. assist for sesongen mot Norwich søndag. Dermed tangerer belgieren Thierry Henry sin rekord fra sesongen 2002/2003.

– Jeg har to til. Dere tok to bort fra meg, så etter min mening er jeg foran. Men det er som det er. Jeg trenger lagkameratene mine. Jeg skaper sjanser som de kan score på, og jeg er takknemlig for at de gjør det. Det er fint å ha rekorden med Thierry, sier De Bruyne, ifølge BBC.

Manchester City vant oppskriftsmessig mot nedrykksklare Norwich i sesongens siste Premier League-runde. Gabriel Jesus startet målfesten da han sendte City i ledelsen etter 11 minutter, før De Bruyne selv sendte ballen i krysset på overtid av 1. omgang og økte til 2-0.

Drøye ti minutter før slutt spilte De Bruyne fri Raheem Sterling som sikkert satte inn 3-0. Dermed var tangeringen av Henrys rekord et faktum for De Bruyne.

Riyad Mahrez ville også være med på festen, og fire minutter senere økte han til 4-0.

Kveldens mann, De Bruyne satte kronen på verket på overtid da han banket inn 5-0 for City.

Manchester-klubben ender dermed på 81 poeng sesongen 2019/2020, 18 poeng bak ligamester Liverpool.