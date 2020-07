Nesten 500 personer i koronakarantene på gård i Tyskland

Gården ligger i Mamming i regionen Dingolfing-Landau nordøst for München, i delstaten Bayern. Sikkerhetspersonell ble lørdag hyret inn for å sørge for at ingen forlater stedet. De med påvist smitte holdes isolert fra de andre.

– Vi har dessverre måttet gå til dette skrittet for å hindre videre smittespredning og beskytte resten av befolkningen, sier lokalmyndighetenes representant Werner Bumeder.

Tyskland har sett en økning i tallet på nye koronasmittede den siste tiden, med rundt 800 nye meldte tilfeller både torsdag og fredag.

Søndag morgen hadde 205.269 personer i Tyskland fått påvist korona, og 9.118 smittede har mistet livet, ifølge Robert Koch-instituttet.