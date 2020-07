United-stjerne ute for sesongen

Luke Shaw gikk skadet ut mot Southampton i kampen som endte 1-1 på Old Trafford for to runder siden.

Før avspark i skjebnekampen mot Leicester, bekreftet Ole Gunnar Solskjær til MUTV at venstrebacken er ute for sesongen.

– Luke er ute til neste sesong. Det er en smell for ham og en smell for oss for han har vært fantastisk for oss, sa Solskjær til klubbens TV-kanal.

Det vil si at han ikke vil være involvert når de røde djevlene skal spille Europa League i august. Etter kampen mot Leicester venter LASK Linz i et returoppgjør på Old Trafford.

Med mindre LASK snur 0-5 på Old Trafford, skal United spille sluttspill i turneringen i Tyskland. Det blir uten Solskjærs førstevalg på venstreback.