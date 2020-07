Sesongens skuffelse i PL: – Det har vært i nærheten av en skandale

Premier League-sesongen 2019/20 er over, og i Premier League-studio var det etter runden søndag tid for de tradisjonelle kåringene fra TV 2s eksperter.

Kevin de Bruyne ble kåret til sesongens spiller, Jürgen Klopp til sesongens manager og elleve stjerner fikk plass på sesongens lag, men i tillegg skulle det deles ut pris i den andre enden av skalaen.

For «hvem har egentlig vært sesongens store skuffelse i Premier League?» var det store spørsmålet. Brede Hangeland var den første som tok ordet.

– Vi snakket om Özil og vi snakket om John Stones, men det er jo selvfølgelig VAR som er sesongens skuffelse. Dette sier jeg uavhengig av om du er pro-VAR eller anti-VAR. Alle kjenner vel mine standpunkter, men måten det er blitt praktisert denne sesongen etter at vi ble lovet gull og grønne skoger?

– Nå skulle det være slutt på dommerkontroverser, alle ting skulle bankes gjennom med 100 prosents sikkerhet. Det har vært i nærheten av en skandale. Det har vært så mange ting, der VAR også er blitt tatt i feil. Til neste sesong kommer det kanskje «over-VAR», sa TV 2s ekspert.

Video fra juni i fjor: TV 2-studio tar den store VAR-diskusjonen

Ekspertkollega, tidligere Tippeliga-trener og nåværende LSK-assistent Petter Myhre viste til at sjef for FIFAs dommerkomité Pierluigi Collina er blant dem som har meldt seg på og ytret seg negativt om måten den engelske toppdivisjonen har introdusert videodømmingen på.

– Collina sier at Premier League ikke skal få lov til å drive med en egen agenda. Det tror jeg er en erkjennelse av at det ikke har fungert i nærheten av hva man har håpet på i Premier League. VAR som verktøy kommer til å ha forkjempere og motstandere i mange, mange år fremover, men måten det har fungert på i årets Premier League-sesong kan det ikke være tvil om - uansett om vi liker det eller ikke - at ikke har vært i nærheten av hva vi hadde håpet på, sa TV 2-eksperten.

Mange situasjoner har vært håndtert feil

Ved flere tilfeller har Premier League selv måtte beklage i ettertid at åpenbare feil er blitt gjort, og i tillegg har man den svært spesielle situasjonen da Aston Villa og Ørjan Håskjold Nyland ble reddet av at hawkeye-kameraene ikke fanget opp at nordmannen førte ballen over egen målstrek - og VAR-dommerne ikke kunne gripe inn - i 0-0-kampen mot Sheffield United i juni. I teorien ville ett poeng mindre til Villa til slutt betydd nedrykk for et lag som holdt plassen med nettopp ett poengs margin.

– Den hadde jo blitt avgjørende. Men du kan jo bryte det ned til mange sånne hvor det har rett og slett vært feil. Jeg, og en del av de som er opptatt av fotball, er i hvert fall bygget sånn at vi er opptatt av rettferdighet. Når dommerne gjør grove feil - ting de av ulike grunner ikke får med seg - så tror jeg folk setter pris på at man da griper inn og forteller det som alle har sett. Men at man går inn og gjør feil i VAR-rommet, tror jeg sitter lengre inne. I hvert fall gjør det det hos meg. Det var en runde for bare noen runder siden der det var tre straffesituasjoner der vi sitter i studio og tenker «Hva i alle dager?» og så går de ut etterpå og sier at det faktisk var feil, sa Myhre.

TV 2s programleder Jan-Henrik Børslid viste til at VAR også har hatt sin misjon, ved at flere av situasjonene som i utgangspunktet var feil er blitt rettet opp i ved hjelp av VAR. Se hvilket svar han fikk av ekspertene da i videovinduet øverst i saken!