Liverpool sikret klubbrekord

Med seier i siste kamp for sesongen ender Liverpool på 99 poeng og tar ny klubbrekord etter fjorårets rekord på 97 poeng.

Newcastle - Liverpool 1-3 (1-1)

Liverpool avsluttet sesongen med stil med 3-1-seier over Newcastle søndag. Dermed ender ligamesteren på 99 poeng som er ny klubbrekord.

På sesongens 38 kamper har Liverpool vunnet 32 av dem, spilt tre uavgjort og gått på tre tap.

Denne sesongs poengfangst er to poeng mer enn i fjor, da ligatittelen akkurat glapp for Liverpool som sanket 97 poeng. Det var klubbrekord i fjor, men den er altså blitt to poeng større nå. Manchester City vant fjorårets liga med 98 poeng.

Jürgen Klopp gjorde flere endringer på laget som vant 5-3 over Chelsea forrige ligarunde. Sadio Mané, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Fabinho og Trent Alexander-Arnold var ikke med i startoppstillingen. Inn kom Takumi Minamino, Divock Origi, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain og unggutten Neco Williams.

Newcastle rystet Liverpool etter bare 30 sekunder da Dwight Gayle sendte hjemmelaget i ledelsen, men ligamesteren slo tilbake like før pause ved heading fra Virgil van Dijk.

I det 59. minutt kom Origi i skuddposisjon fra rundt 18 meter, og snudde kampen til 2-1 for Liverpool.

Sadio Mané ble byttet inn i løpet av andreomgang og markerte sesongavslutningen med en lekker scoring i sluttminuttene.