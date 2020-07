Aston Villa reddet plassen - nedrykk for Joshua King

Se øyeblikket der Villa-spillerne skjønner at de har holdt seg i videovinduet øverst!

West Ham-Aston Villa 1-1

Arsenal-Watford 3-2

Everton-Bournemouth 1-3

Bournemouth og Watford rykker ned fra Premier League sammen med allerede nederlagsdømte Norwich.

Det ble klart etter den uhyre spennende sesongavslutningen søndag.

Bournemouth slo Everton 3-1, men det var ikke nok til fornyet kontrakt ettersom Aston Villa klarte 1-1 i sin bortekamp mot West Ham. Dermed rykket Joshua King og co ned sammen med Watford, som tapte 2-3 for Arsenal, mens Villa holdt plassen etter en sterk sluttspurt med åtte poeng på sine fire siste kamper.

Slik utviklet det seg

Norwich var allerede ned før runden startet, mens Aston Villa, Watford og Bournemouth kjempet en febrilsk kamp for å unngå å bli de to lagene som skulle slå følge med kanarifuglene ned en divisjon.

Før kampstart var det Aston Villa (34 poeng og -26 i målforskjell) som hadde overtaket før deres avsluttende kamp borte mot West Ham. Watford (34 poeng og -27 i målforskjell) som møtte Arsenal borte var kun ett mål bak, mens Bournemouth (31 poeng og -27 i målforskjell) var avhengig av at begge lagene foran skulle tape samtidig som de selv måtte slå Everton borte.

Tabellen i bunnen før kampstart: 17. Aston Villa, 34 p, 40-66, -26

_____________________________________________

18. Watford, 34 p, 34-61, -27

19. Bournemouth, 31 p, 37-64, -27

Tidlig Watford-baklengsmål

Allerede etter to minutter startet dramatikken, da Watford fikk straffespark imot seg på Emirates. Craig Dawson var uvøren i ryggen på Alexandre Lacazette, og selv om Mike Dean ikke mente det var nok, gav VAR-dommeren ham beskjed på øret om å omgjøre sin opprinnelige avgjørelse. Dermed straffespark, og fra elleve meter var Pierre-Emerick Aubameyang iskald og satte 1-0 i nettet.

– Det jubles blant Villa-fansen, for den scoringen til Arsenal er veldig viktig for Villa. De slipper unna en god del problemer hvis Arsenal nå sender Watford rett ned, sa Jesper Mathisen i TV 2s FotballXtra-studio der samtlige kamper ble fulgt med argusøyne.

Tabellen klokken 17.05: 17. Aston Villa, 35 p, 40-66, -26

_____________________________________________

18. Watford, 34 p, 34-62, -28

19. Bournemouth, 32 p, 37-64, -27 West Ham-Aston Villa 0-0

Arsenal-Watford 1-0

Everton-Bournemouth 0-0



King-straffe sendte Bournemouth forbi Watford

Drøyt elleve minutter ut i runden var det en ny straffescoring som påvirket det hele på dramatisk vis. På Goodison Park oppstod nemlig en møljesituasjon der Richarlison handset i egen boks, og dermed fikk Joshua King muligheten fra straffemerket. Nordmannen var iskald mot en god straffekeeper i Jordan Pickford, og plutselig var Bournemouth forbi Watford og kun avhengig av et baklengsmål for Aston Villa.

Også noen få minutter senere oppstod en handssituasjon i samme straffefelt, men denne gangen fikk ikke dommer Chris Kavanagh noen beskjed i sitt øre fra VAR-rommet og dermed ble det ikke noen straffe nummer to. Det var imidlertid liten tvil om at Bournemouth var kommet godt i gang.

FEIRET: Joshua King scoret for Bournemouth før pause. Foto: Catherine Ivill/AP

– De vet at de må vinne, og det viser de med innstillingen de viser på banen foreløpig. De har vært virkelig gode. De har vært veldig positive, og de tenker nok at ett mål kanskje ikke vil være nok. De går for nummer to, sa Trevor Morley.

Omtrent samtidig fikk West Hams Michail Antonio en kjempemulighet til å sende sitt lag i ledelsen mot Aston Villa, men heldigvis for de hardtkjempende gjestene skjøt Premier Leagues store formspiller like utenfor.

Tabellen klokken 17.15: 17. Aston Villa, 35 p, 40-66, -26

__________________________________

18. Bournemouth, 34 p, 38-64, -26

19. Watford, 34 p, 34-62, -28 West Ham-Aston Villa 0-0

Arsenal-Watford 1-0

Everton-Bournemouth 0-1

To nye Arsenal-scoringer gjorde vondt verre for Watford

Til tross for at de hevet seg etter det tidlige straffesparket, var det allikevel Watford som skulle slippe inn det neste målene som påvirket bunnstiden. På Emirates var det nemlig tydelig at Arsenal ville gjøre alt i sin makt for å unngå 10. plassen på tabellen, og da Kieran Tierney satte inn sitt første Arsenal-mål til 2-0 etter 25 minutter ble Watfords situasjonen betydelig forverret.

TØFF OMGANG: Craig Dawson og Watford slet på Emirates. Foto: Julian Finney/AFP

– Det er mot spillets gang. Men nå begynner det virkelig å se mørkt ut for Watford, sa Erik Huseklepp i TV 2s studio.

For Watford, som sparket manager Nigel Pearson (deres tredje permanente manager for sesongen) før de siste to avgjørende kampene, virkelig i trøbbel, skulle det under ti minutter senere bli enda mørkere. Et langt innkast fant veien til Aubameyang, som på lekkert vis brassesparket 3-0 i nettet. Til tross for at utførelsen var vakker, var det imidlertid det ekstremt passive forsvarsspillet som kanskje var mest iøyenfallende.

– De står jo bare og ser på, utbrøt Ole Martin Årst i studio.

– Målene de slipper inn har sett ut som et Championship-lag, sa Jesper Mathisen.

Tabellen klokken 17.35: 17. Aston Villa, 35 p, 40-66, -26

__________________________________

18. Bournemouth, 34 p, 38-64, -26

19. Watford, 34 p, 34-64, -30 West Ham-Aston Villa 0-0

Arsenal-Watford 3-0

Everton-Bournemouth 0-1

Dramatiske minutter før pause, men Villa over streken

I minuttene like før pause smalt det på flere arenaer. Først var det Bournemouth sin tur til å få seg dagens første negative opplevelse i en omgang der det fram til dette hadde gått på skinner for deres del. Evertons Moise Kean satte inn 1-1 i det 41. minutt etter flott forarbeid av Seamus Coleman og Theo Walcott, og dermed var Eddie Howes gutter igjen bak både West Ham og Watford på tabellen.

Så fikk Watford seg også en livline da David Luiz laget sitt femte straffespark for sesongen, og Troy Deeney satte 1-3 i nettet fra elleve meter på Emirates. Dermed levde et lite håp om et 2. omgangs-mirkalen for gjestene.

På Goodison Park viste også Bournemouth at de ikke lot seg knekke av utligningen, og på overtid i omgangen steg Dominic Solanke til værs og stanget 2-1 i nettet etter et frispark fra Diego Rico. Trevor Morley i TV 2-studio syntes hodestøtet minnet om en legendarisk scoring fra en spiller med røtter i samme by som oppgjøret fant sted.

– Det minner om Steven Gerrard i Champions League-finalen, sa TV 2s ekspert.

De dramatiske minuttene før pause betød at både Watford og Bournemouth hadde håp, men det var altså fremdeles Aston Villa som styrte det hele. Med sin målløse kamp hovedstaden mot West Ham hadde de ett poeng ned til begge lagene bak seg på tabellen, og dersom Jack Grealish hadde vært noe mer presis da han fikk en kjempesjanse like før pause kunne det sett enda lysere ut.

Villa-profilens avslutning traff imidlertid kun rett på keeper, og dermed måtte stjernen og hans lag nøye seg med 0-0 halvveis. Resultatene betød at en West Ham-scoring ville være nok til at Bournemouth tok seg over streken, så spenningen var enorm.

– Villa har vært relativt solide, men du føler allikevel at det kan komme noe fra West Ham, supplerte TV 2s programleder Jan-Henrik Børslid.

Tabellen i pausen: 17. Aston Villa, 35 p, 40-66, -26

__________________________________

18. Bournemouth, 34 p, 39-65, -26

19. Watford, 34 p, 35-64, -29 West Ham-Aston Villa 0-0

Arsenal-Watford 3-1

Everton-Bournemouth 1-2

Welbeck tente Watford-håpet - så scoret Bournemouth på ny

Villa styrte sin egen skjebne, og det virket nervøst på London Stadium i åpningskvarteret etter pause.

– Villa-spillerne har nok fått en liten beskjed om ikke å gå med alle folk i angrep, fordi det mest sannsynligvis holder å spille uavgjort. «Ha det i bakhodet, sånn at ikke vi går på en smell på det», sa Erik Huseklepp.

Halvveis i omgangen kom 2. omgangs første scoring i bunnstriden, og det på Emirates. Mange hadde avskrevet Watford på 3-0, men da Danny Welbeck satte inn sitt andre ligamål for sesongen - på sin gamle hjemmebane - stod det plutselig 3-2 i Nord-London.

Dermed hadde Watford en halv omgang på å fullføre et så å si utenkelig comeback, og drøye kvarteret før slutt var Welbeck nære på ny med en hælflikk. Dessverre for gjestene vartet Emiliano Martínez opp med en flott redning i Arsenals mål.

Et annet bortelag skulle imidlertid sette sitt tredje for kvelden, da innbytter Junior Stanislas satte inn 3-1 til gjestene på Goodison Park etter slett keeperspill fra Jordan Pickford.

Tabellen klokken 18.40: 17. Aston Villa, 35 p, 40-66, -26

__________________________________

18. Bournemouth, 34 p, 40-65, -25

19. Watford, 34 p, 36-64, -28 West Ham-Aston Villa 0-0

Arsenal-Watford 3-2

Everton-Bournemouth 1-3

Grealish sendte Villa-fansen til himmels

Drøyt fem minutter før slutt på London Stadium skulle imidlertid Jack Grealish sende Aston Villa-fansen til himmels. Stjernespillerens skudd var ikke det beste, men nok til at Lukasz Fabianski slapp den mellom hendene. Dermed ledet Aston Villa 1-0, og de andre lagenes heroiske opptredener ville ikke holde.

– Det kan være ett av hans siste spark på ballen for Aston Villa. Se på hvordan han feirer. Det bør sikre plassen! sa en ekstatisk Trevor Morley i FX-studio.

– Nå kan vi nesten tørre å si det: Aston Villa er trygge, sa Jesper Mathisen.

Tabellen klokken 18.45: 17. Aston Villa, 37 p, 41-66, -25

__________________________________

18. Bournemouth, 34 p, 40-65, -25

19. Watford, 34 p, 36-64, -28 West Ham-Aston Villa 0-1

Arsenal-Watford 3-2

Everton-Bournemouth 1-3

Nye Villa-nerver etter baklengsmål

Bare to minutter senere stod det imidlertid 1-1 i Øst-London, og Villa-fansen måtte finne fram igjen neglene for å bite. Andriy Yarmolenko skjøt fra langt hold, og ballen gikk på utrolig vis i en bue over keeper og i nettet via foten til en Grealish som forsøkte å blokkere. Allikevel ble det stilt spørsmål ved keeperspillet til gjestenes burvokter.

– Pepe Reina, hvor er du? Det er utrolig, sa Trevor Morley.

– Du må klare å flytte beina dine, sa Erik Huseklepp.

– Han hadde jo en halvtime på deg. Du kunne bare tatt to steg tilbake og tatt ballen i fast grep. Han stod bare og så på. Du kan ikke holde på sånn, sa Jesper Mathisen.

KUNNE JUBLE: Jack Grealish og lagkameratene sikret plassen etter sterk sluttspurt. Foto: Matt Dunham/Reuters

Villa og den innleide veterankeeperen Reina kunne imidlertid puste lettet ut til slutt. West Ham klarte aldri å mobilisere noen sluttspurt som ville frata dem poenget, og ettersom Watford aldri kom nærmere enn 2-3, var det mer enn nok til å holde plassen.

– Jeg fikk gåsehud. Der ser du hva dette betyr, sa programleder Endre Olav Osnes i FX-studio da det ble vist bildene av feirende Villa-spillere i Øst-London.

Howe vil ikke forplikte seg

For Bournemouth og Joshua Kings del ble det altså seier i egen kamp, men så lenge de ikke fikk hjelpen de trengte fra andre enn Arsenal, må manager Eddie Howe og co ta turen ned igjen til Championship etter fem sesonger på øverste nivå.

– Det er vanskelig å beskrive. Det smerter i hjertet. Det er vanskelig når du føler at du har skuffet folk. Vi har ikke vært gode nok over kamper, så jeg kan ikke klage på hvordan andre lag skaffer seg poeng. Men når du sre hvordan vi spilte i dag, så har vi et lag som skulle fått mer enn 38 poeng, sier manageren etter kampslutt.

Den fremadstormende sjefen, som har vært linket til flere storklubber i løpet av sine suksessrike år på sørkysten, vil ikke forplikte seg til å bli med klubben ned i sitt umiddelbare intervju etter kamp.

– Jeg må sette meg ned med folk i Bournemouth og se hva det neste vi kan gjøre er. Jeg er ikke i tvil om mine forpliktelser overfor klubben. Jeg har elsket å være her siden jeg ankom. Jeg elsket å spille for klubben. Det er ikke tid for store uttalelser, men vi må sette oss ned og ta den riktige avgjørelsen, sier Howe.

PS! Villa holdt altså plassen etter en sterk sluttspurt med åtte poeng på de fire siste kampene. De holder også plassen med kun ett poengs margin. Det er kontroversielt, all den tid de så åpenbart ble reddet av en teknisk svikt da de holdt Sheffield United til 0-0 i den første kampen etter at fotballen gjenoppstod i juni. Det ene poenget var altså nok ...

Tabellen ved kampslutt: 17. Aston Villa, 35 p, 41-67, -26

__________________________________

18. Bournemouth, 34 p, 40-65, -2519. Watford, 34 p, 36-64, -28 West Ham-Aston Villa 1-1

Arsenal-Watford 3-2

Everton-Bournemouth 1-3

