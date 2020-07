Solskjær: – Vi har det yngste laget. Det er også en bragd

Leicester 0-2 Manchester United

Se kampsammendraget øverst!

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United sikret spill i Champions League neste sesong med 2-0-seier mot Leicester på Premie League-sesongens siste dag.

Nordmannen var imponert av sine spillere etter at tredjeplassen i Premier League var sikret.

– Jeg er veldig glad på guttene sine vegne. Vi har nådd Champions League-plassen, vi har kommet tilbake etter å ha ligget langt bak de andre lagene.

Vi har vist at vi har konsistens og spillere som har rett mentalitet. Vi holder på å bygge en gruppe og en kultur her som vi kan være stolte over, sier Ole Gunnar Solskjær etter kampen.

– Jeg sa til guttene i dag tidlig at uansett hva som skjer i dag så har de vunnet. Jeg mener at spillerne har vist våre kvaliteter, og som gruppe har de vunnet. For de har oppnådd det vi ønsker, vi ser mer og mer ut som et Manchester United-lag på banen og jeg tror vi har gitt fansen noe å tro på. For min del, som er på treningsfeltet hver eneste dag, så er miljøet der blitt mye bedre enn det var før.

Solskjær skrøt også av ungguttene etter triumfen mot The Foxes.

– Å gi de unge spillerne sjansen er det vi tror på i klubben, og det jeg tror på. Vi er det yngste laget i Premier League og det er også en bragd. Så disse spillerne vil bare fortsette å lære og bli bedre, tror United-manageren.

Det mener han laget må gjøre nå som de skal spille i Champions League neste sesong.

– Champions League gir oss bedre motstand og vanskeligere kamper. Dette året har vi hatt Europaligaen hvor vi har kunnet hvile spillere. Neste år må de opp noen hakk og være i stand til å spille flere kamper på kort tid – noe de har vist i det siste at de kan.

Maguire: – Vi viser sterk karakter

Bruno Fernandes og Jesse Lingard scoret målene som sikret seier mot Leicester. I forsvaret holdt Harry Maguire og United tett.

– For klubben... Vi forventer at vi er i Champions League. Vi trodde at vi skulle komme topp fire, vi hadde alltid troen på oss selv, sa Maguier til britisk tv etter kampslutt.

United virket lenge å være akterutseilt i kampen om Champions League-plass denne sesongen, men de røde djevlenes resultater etter nyttår var nok til å sikre plass i den gjeveste kontinentale turneringen.

KAPTEIN: Harry Maguire i løpsduell med Kelechi Iheanacho. Foto: Carl Recine

– I starten var vi fryktelig ujevne i prestasjonene. Vi tapte tullete poeng og noen av forestillingene vi leverte var ikke gode nok. Vi har blitt mye bedre.

På spørsmål om hva som snudde ved nyttår, svarer United-kapteinen:

– Vanskelig å si. Vi fikk inn Bruno, han har gjort en stor forskjell. Han sendte oss i ledelsen i dag. Vi har jobbet hardt og visste vi måtte bli bedre.

United-kapteinen sikter igjen til prestasjonene tidlig i sesongen og siktet til lagets svakheter på defensiv dødball og at de slet med å åpne opp forsvare som la seg lave.

– Vi viser sterk karakter ved å komme tilbake. Neste sesong må vi bli bedre, sa Maguire.